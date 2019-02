Son hermanas y emprendedoras, Sol es publicista y "Zule" diseñadora de indumentaria. Juntas crearon The Dignanis, un proyecto textil con un local en el barrio "sensible"que tiene como protagonista al pañuelo pero que, gracias al despegue de la marca, amplió su línea de productos. "Antes teníamos una pequeña marca de ropa, que no estaba funcionando como esperábamos. En la última colección hicimos una pequeña tirada de pañuelos con estampas que diseñamos nosotras. Funcionaron muy bien, y ahí nos dimos cuenta que había un nicho que no estaba muy explotado en el país. Dejamos el proyecto anterior atrás, cambiamos de nombre, modelo de negocio, todo, pero nos quedamos con el pañuelo, y lo empezamos a explotar más. Generando más estampas y coloridos. Así arrancamos" cuenta Sol.

La marca tiene una fuerte presencia en las redes, donde las creadoras comparten los mil usos del pañuelo para generar una experiencia que las diferencie, pero también como una acción que rompe con los conceptos más tradicionales de la prenda.

En el local de la calle Guatemala, ubicado a metros de la plaza Guadalupe, se consiguen accesorios variados con el foco puesto en el textil y Dignanis adelanta que pronto estarán lanzando productos para la casa. "Con la posibilidad que nos da diseñar nuestras propias estampas fuimos agregando más productos. Portadocumentos para viaje, neceseres y lonas de playa. Ahora estamos trabajando en nuestra nueva línea para el hogar (manteles, fundas para tabla de planchar, delantales y almohadones)".