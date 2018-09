Reducir salarios en términos reales es uno de los ejes centrales del plan de gobierno del presidente Mauricio Macri desde 2016. El método ha sido siempre el mismo, colocar a principios de año una proyección de inflación muy por debajo de lo que será ese registro al término de los 12 meses calendario. Con ese número intentan cerrar los acuerdos paritarios por debajo del aumento sostenido de precios. Lo concretaron en sus dos primeros años de mandato, empero en 2017 -a razón de que fue un año electoral- implementaron la cláusula gatillo que en algunos casos no se cumplió.

A esto hay que agregarle que respecto de los sindicatos más poderosos, el ministerio de Trabajo hizo todo lo posible para que no acordaran por el valor promedio que fueron logrando en su estrategia.

Llegamos a 2018 con el anuncio de que la inflación iba a ser del 10%, la elevaron a 15%, revisando los pronósticos después de la devaluación son pocos quienes estiman que no será menos del 40%, más allá de existía un consenso sobre que sería alrededor de 35 puntos en diciembre. Allí queda expuesta la obstinación del Gobierno para cerrar los acuerdos salariales del sector público en 15%, no es poca cosa se trata de uno de los tópicos centrales del Ejecutivo Nacional el cual impidió que la demanda sostuviera su ritmo durante estos años.

Ante el proceso de devaluación que por su propia ineptitud el Gobierno no pudo contener representa un peligro más para este año y es que el propio Ejecutivo siga trabajando para que las paritarias cierren por debajo de la inflación, lo cual conlleva a un proceso recesivo. No hay rama de la economía que ante todas las medidas anti industriales del actual modelo económico no haya resentido su producción. Este es el resultado de la caída de la demanda, sostienen una tasa de interés elevadas, acotemos que los tarifazos afectan también al tejido industrial y el combo se completa con la apertura de importaciones.

Conclusión, la política de paritarias a la baja es también la destrucción del mercado interno y la producción nacional.

*Diputado Nacional FPV