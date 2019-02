Arrancó el año y se pone en marcha la maquinaria de ediciones discográficas en todo el mundo, con lanzamientos esperados y también sorpresivos, que en todos los casos alimentan expectativas de grandes trabajos para deleite del buscador de jazz.

Hay grabaciones de todo tipo y para todos los gustos, algunas con más pompa y otras con bajo perfil, pero enlistaremos aquí algunas, como referencia para quien pretenda comenzar el año a todo swing:

1. Trío Tapestry, de Joe Lovano, junto a la pianista Marilyn Crispell y a la percusionista Carmen Castaldi. Es la nueva apuesta del sello ECM, para el que Lovano grabó en distintas ocasiones aunque nunca como líder. "Yo aporté los temas, pero entre los tres creamos música dentro de la música", dijo el saxofonista sobre este trabajo. Hay temas en dúo de saxo y piano, saxo y percusión, tríos y solo saxo. Es una exploración interesante sobre la actualidad de Lovano, uno de los grandes referentes del jazz norteamericano.

2. Gary, un solo piano de Marc Copland. Se trata de un tributo de Copland al contrabajista Gary Peacock, con quien grabó un disco en dúo hace 14 años y que dio origen a este trabajo que finalmente ve la luz en una edición limitada del sello ILL. Grabado en Francia, el disco incluye composiciones de Peacock y de Anette Peacock, así como varios temas que Copland grabó con el contrabajista en anteriores ocasiones y también en trío con Joey Baron en batería.

3. Mare Nostrum III, de Paolo Fresu, Jan Lundgren y Richard Galliano. Lanzado por el sello ACT, es el tercer trabajo de este trío que condensa el espíritu del jazz europeo de hoy. Fresu en la trompeta y el fluegel, Lundgren en piano y Galliano en acordeón pasean con una probada conexión por temas propios y algunos standards, como The windmills of your minds, del recientemente desaparecido Michel Legrand.

4. Melodic Ornette, de Joachim Kûhn. El pianista alemán es un caso infrecuente de un músico de esa nacionalidad que obtiene amplio reconocimiento fuera de Europa. Compañero y conocedor de Ornette, en este disco que edita ACT aborda en piano solo buena parte de sus obras menos conocidas. Hay edición en CD y vinilo.

5. Histoires Improvisées, de Martial Solal. Un particular trabajo en piano solo de este músico francés de 91 años, en el que cuenta historias e improvisa piezas breves a partir de nombres, conceptos o películas que forman parte de su trayectoria. Allí están Basie, Ellington, Liszt, el Bebop o el film Sin Aliento de Godard, todos bajo la lectura oral y musical de este músico consagrado.

6. The Transitory Poems, dúo de Vijay Iyer y Craig Taborn. Este disco que ECM lanzará en marzo promete ser uno de los acontecimientos del año. Se reúnen aquí dos de los más grandes pianistas de la escena actual. Taborn, a quien se lo ha podido apreciar en la Argentina en dos visitas, y Vijay Iyer, uno de los pianistas estrellas de Nueva York. El entrevero de talentos genera alta expectativa por este disco.

Más allá de estos destacados, hay trabajos interesantes de Matthew Shipp, Ben Allison, Yonathan Avishai, Michael Wolff, Julian Lage, Yelena Eckemoff, Ralph Alessi y Branford Marsalis con su cuarteto entre las grandes novedades del nuevo año.