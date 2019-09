Cuando Ellinor, a los casi setenta años, vuelve a quedarse viuda, decide que ha llegado el momento de ajustar cuentas. Al menos con Anna, la que fuera su mejor amiga, y con cuyo marido Ellinor se casó. Y quizá, también, ha llegado el momento de volver la vista atrás y reconsiderar algunas decisiones que tomó en el pasado. Lo hará en una larga carta dirigida a esa gran ausente, Anna.

Desde el presente, sus hijastros, las mujeres de ellos y los nietos; el cambio de casa, que no es sino un regreso a sus orígenes, a barrios más humildes, Ellinor va remontándose hasta su propia infancia y hasta su madre, quien vivió una hermosa pero arriesgada historia de amor que la marcó, a Ellinor y a su madre, hasta límites insospechados. Con un título atrapante y que no defrauda. Una novela que habla del amor, de las relaciones, sus complejidades y del perdón. Una lectura que no pasa sin dejar rastros en el lector.

Título: A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar

Autora: Jens Christian Grondahl

Editorial: Tusquets

Páginas: 160

Precio: $549