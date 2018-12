El año próximo se presenta complicado para las economías del Brasil y Argentina, aunque por motivos diferentes. Argentina enfrenta una crisis de balanza de pagos signada por un nivel de endeudamiento externo insustentable. Es muy probable que se siga observando una tendencia a la devaluación del peso con serias consecuencias sobre la inflación, los ingresos salariales y el empleo. Las elevadas tasas de interés y la contracción fiscal a los que se acude para enfrentar la situación reducirán aún más los niveles de actividad. De no mediar un imprevisible aumento de las exportaciones es muy probable que la situación se agrave y se deba acudir a una reestructuración de deuda. Nada más lejos que una crisis de balanza de pagos en Brasil. El Banco Central cuenta con 380 mil millones de dólares en reservas internacionales y el contexto de depresión de los últimos eliminó el déficit de cuenta corriente. El real se mantiene estable y no se proveen presiones inflacionarias, máxime cuando el nivel de desempleo se mantiene en torno al 12% y el próximo gobierno promete orientación decididamente patronal. La mayor incertidumbre en relación a la economía brasileña es saber cuáles serán realmente las medidas que se adoptarán a partir de enero de 2019. Durante 2018 la economía siguió mostrando signos de anemia. Si bien el PBI creció levemente por encima de 1% (aún no se conocen las cifras definitivas), las exportaciones pueden crecer y el consumo tiende a recuperarse en sintonía con la reducción de las tasas de interés. Esto podría estimular la alicaída inversión privada. Sin embargo, estas tendencias incipientes podrían diluirse si el nuevo gobierno cumple con sus promesas de impulsar un severo e innecesario ajuste fiscal. La mayoría de los analistas de la realidad política brasileña están sorprendidos por el nivel de improvisación e incompetencia de los funcionarios que tomarán pose en pocas semanas. Por ello no debería sorprender que los peores pronósticos se tornen efectivos. Muy probablemente en 2019 Argentina tampoco será empujada por una “locomotora” brasileña.

*Doctor y profesor de la Universidad Federal do Río de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno