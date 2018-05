Manía, pánico y crac. Esos serían los pasos que siguen todas las crisis financieras de acuerdo a Charles Kindleberger, que en 1978 publicó “Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises”, una de las obras mas leídas entre operadores bursátiles y economistas del mundo. Pero como todo lo que ocurre en los mercados, las diferencias en torno de la obra de Kindleberger se centra en dónde vender y donde comprar, una debate que agrieta a dos de los mas grandes bancos de inversión del mundo: el estadounidense Morgan Stanley, que apuesta a los países emergentes, y el japonés Nomura. que afirma que hay que abandonar las posiciones en los países subdesarrollados. Argentina y Turquía son los países que dividen a los estrategas.

Para los inversores, los argumentos de los dos pesos pesados son atendibles: mientras Morgan Stanley apuesta por los bonos soberanos de países en desarrollo, y argumenta que la caída de este año supone un punto de entrada atractivo para tomar posiciones en títulos infravalorados, Nomura Holdings tiene una visión opuesta y dice que la caída es sólo una pequeña muestra de las enormes dificultades que los inversores pueden esperar el resto del año.

El argumento alcista, señala la agencia Bloomberg, se debe a que para Morgan Stanely habrá entre los emergentes un crecimiento económico estable, a que ve un dólar más débil en el futuro y que tiene expectativas de que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos no fluctuarán enormemente desde los niveles actuales. Por todos estos motivos, los estrategas de Morgan Stanley dicen que los clientes deberían aumentar sus tenencias de deuda de mercados emergentes en moneda fuerte. Nomura, por su parte, cita el temor a que la balanza de pagos pueda generar dificultades a finales de este año.

“Incluso si tenemos razón en que el crecimiento global se mantiene, es probable que esto sea solo un breve respiro para los mercados emergentes”, escribieron los analistas de Nomura, entre los que figuran Rob Subbaraman y Young Sun Kwon, en un informe hace dos semanas . “En nuestra opinión, el tercer trimestre de 2018 es de alto riesgo para un doloroso repunte de los emergentes”.

Los estrategas de Nomura se están centrando en el aumento de los costos de endeudamiento, el repunte del dó- lar de este año y el alza de los precios del petróleo. Todos estos factores juntos exacerbarán los déficits en cuenta corriente que ya se sienten en algunos de los mayores mercados emergentes, según Nomura.

Los bonos soberanos de naciones en desarrollo ahora generan una rentabilidad media de 3,2 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro estadounidense de vencimiento similar, por debajo del máximo de 16 meses de 3,4 puntos a principios de mes, según datos recabados por JPMorgan Chase . La deuda extraterritorial emitida por los gobiernos de los mercados emergentes ha producido una pérdida del 4 por ciento este año para los inversores.

En este sentido, Edwin Gutiérrez, director de deuda soberana de mercados emergentes de Aberdeen Standard Investments, que gestiona 575.000 millones de libras (u$S780.000 millones) de activos a nivel mundial, se muestra prin- cipalmente optimista respecto a los bonos de mercados emergentes. Gutierrez opina que esta clase de activos ofrece un buen valor con algunas excepciones específicas, particularmente Argentina y Turquía, donde ve problemas en el futuro. “Somos modestamente baratos en bonos en dólares actualmente, después de haber estado en el lado caro”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, James Lord, de Morgan Stanley, dice que si bien es posible que los diferenciales de deuda de los mercados emergentes se amplíen antes de fin de año, todavía hay muchas oportunidades para comprar crédito de alta calidad a muy buen precio. Lord dice que Sudáfrica es particularmente atractiva. “En resumen, creemos que el mercado ha exagerado los riesgos en los mercados emergentes y que los niveles actuales representan una oportunidad táctica para aumentar el riesgo”, escribió Lord en un informe el domingo 13 de mayo.

En tanto, la obra de Kindleberger espera un nuevo auge -el libro fue reeditada exitosamente en el 2000, con la caída de las acciones punto-com y en el 2008, con la crisis de las sub prime-, donde se volverá a usar como guía para analizar el crac, atenuar el pánico o evitar la manía. Tres estados de los inversores que en el mercado son siempre la antesala de la crisis.