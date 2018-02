Alan Ball, el creador de Six Feet Under, está de regreso. Aunque con los vampiros de True Blood, su más reciente producción, las cosas llegaron a descarrilarse un poco hasta niveles casi de autoparodia, el retorno de este guionista y director era muy esperado. El recuerdo de aquella maravillosa historia, oscura y existencial, de una familia que manejaba una funeraria es razón más que suficiente para prestarle atención a este nuevo trabajo.

Here and Now se estrena este domingo 11 por HBO. Ball, ganador del Oscar por Belleza Americana, pone el foco nuevamente en una familia, también disfuncional como los Fisher de Six Feet Under. Pero se trata acá de una familia progre multiétnica compuesta por un profesor de filosofía y su esposa, sus hijos adoptivos de Vietnam, Liberia y Colombia, y su única hija biológica. Junto a ellos estará también una pareja musulmana encabezada por un psiquiatra que está tratando a un hijo del profesor que empieza a sufrir alucinaciones.

Tim Robbins y Holly Hunter son los protagonistas de la historia. Encarnan a ese matrimonio de profesionales, Greg y Audrey Bishop, que se conocieron en la Universidad y decidieron que iban a adoptar chicos de distintas partes del mundo, para reflejar el potencial multicultural del país. La serie se presenta como una "reflexión provocadora y oscuramente cómica sobre las fuerzas opuestas que polarizan la cultura estadounidense actual".

Con 60 años, Greg enfrenta una suerte de crisis de la edad madura. En una de las escenas de esta temporada los protagonistas tienen una charla de intimidad cotidiana en la que él confiesa que no sabe como ser viejo. A su lado en la cama, ella le responde que simplemente trate de estar ahí, en el momento. Él retruca que ese era un argumento mucho más fácil de sostener a los 25 años.

"El show es sobre la condición humana. No sabemos a dónde vamos, no sabemos quiénes somos. Cómo podemos estar en este mundo loco y aún así ser optimistas y tener esperanza. Ahora es el momento justo de contar este tipo de historias, porque ahora es el único tiempo que realmente tenemos", expresó su creador en una entrevista.

La propuesta promete toques de comedia negra, drama y hasta quizás algún componente sobrenatural.

El reparto incluye a Jerrika Hinton, Daniel Zovatto, Raymond Lee, Sosie Bacon, Andy Bean, Joe Williamson y Peter Macdissi, completando la galería de personajes principales a quienes se acompaña en sus búsquedas, aciertos y malas decisiones. La familia atraviesa desafíos que ponen a la interperie las tensiones emocionales de su convivencia. Atrás quedan los días de los vampiros sexys y hombres lobos guapos de True Blood, Alan Ball vuelve al drama familiar y explora en esta nueva propuesta algunas de las hilachas del momento social en el país del norte. Pero también pone el lente una vez más en las inquietudes básicas de nuestro paso por la tierra.