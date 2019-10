Viajes entre mundos, animales fantásticos, una niña destinada a grandes hazañas, territorios salvajes, pueblos dominados por la fe, seres extraordinarios y secretos peligrosos. His dark materials (La materia oscura, en español) es una de las series más esperadas del año. A tal punto era la expectativa que algunos llegaron a postularla como la sucesora de Game of Thrones. Pero lo cierto es que, más allá de contar con un altísimo nivel de producción, la tira está orientada a un público más bien adolescente. Es más, especialmente a los amantes de los libros.

Es que la propuesta tiene un origen literario. Es adaptación de la galardonada trilogía homónima de Philip Pullman, considerada una obra maestra moderna de ficción imaginativa. Las novelas son bestseller y cosecharon fanáticos en todo el mundo. Ya habían tenido una anterior adaptación audiovisual, con una película protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig (La brújula dorada) que no tuvo tanto éxito. Este lunes a las 23, se estrena la versión televisiva en la pantalla de HBO (con coproducción de la BBC), que tendrá ocho episodios. Las primeras imágenes de la serie muestran que no defraudará a los seguidores de los libros y tampoco a los que se adentran por primera vez en este universo maravilloso. El propio Pullman es productor ejecutivo y eso da cierta garantía.

Apunta al público adolescente. Reúne elementos fantásticos y filosóficos

La historia tiene como protagonista a Lyra (Dafne Keen), una joven que no conoció a sus padres. Durante una gran inundación es llevada por su tío, Lord Asriel (James McAvoy), a Oxford donde se cría entre académicos. Por entonces se habla de la profecía de una niña con un gran destino. El mundo en el que transcurre la acción se parece y no se parece a este mundo. Existen ciudades reconocibles como Londres pero son sobrevoladas por zeppelín. Y hay más. Los elementos de fantasía son los que más llaman la atención y definen la particularidad de este complejo universo. Las personas van acompañados de los daemons, el alma de la persona que habita fuera de su cuerpo en forma de diferentes animales, una referencia al concepto de Daemon de Sócrates. El vínculo entre la persona y el animal es sagrado.

James McAvoy ( X-Men, It) actúa en la esperada serie

Lyra es valiente, inquieta y desobediente. La desaparición de varios niños, entre ellos el amigo de la protagonista, y la visita de una extraña mujer, Marisa Coulter (excelente elección para Ruth Wilson, a quien vimos en The Affair y Luther) ponen en movimiento el relato en el primer episodio.

Ruth Wilson (The Affair) forma parte del elenco

Hay un ingrediente adicional en la trama que está en el corazón de la propuesta de Pullman: el poder de un órgano eclesiástico llamado Magisterio. Los libros despertaron en su momento interés y cierta polémica por su cuestionamiento a la religión institucionalizada. Al respecto, la productora ejecutiva Jane Tranter dijo: "Philip Pullman, en estos libros, no ataca la creencia, no ataca la fe, no ataca la religión o la iglesia per se ... Está atacando una forma particular de control donde hay un intento muy deliberado de retener información, mantener a la gente en la oscuridad y no permitir que las ideas y el pensamiento sean libres ".

Una arista más que acrecentará el interés de audiencias de todas las edades por lanzarse a esta singular aventura. Ya está confirmada una segunda temporada.