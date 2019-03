En 1933 abrió el primer bar tiki en EEUU: el mítico "Don the Beachcomber" situado en Hollywood. Su dueño, Ernest Raymond Beaumont-Gantt, había navegado por todo el Pacífico Sur e, inspirado en esa experiencia, decidió decorar su local con muebles de ratán, antorchas flameantes, guirnaldas de flores y servir cócteles basados en distintos tipos de ron. Fue meca de estrellas como Frank Sinatra, Howard Hughes y Charlie Chaplin. En la misma época, Victor Bergeron también adoptó la temática y creo "Trader Vic", que hoy es cadena. Entre los bares tiki más destacados en el mundo están The ploynesian, Mai-Kai, Smugglers Cove y Mother of Pearl.