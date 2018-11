En algunas circunstancias, ciertas sutilezas o indirectas terminan siendo micro-agresiones. Son palabras o acciones que tienen un componente agresivo pero que encubren o deforman el contenido violento que transmiten. No contestar un saludo, hacer un gesto de desprecio o disgusto, usar expresiones hirientes.

Muchas personas siguen rechazando a otras según sus propios prejuicios, y se valen de pequeñas embestidas para no generar dificultades. Estos ataques disimulados se construyen con un componente violento hacia personas o grupos, a quienes se ve como inferiores. Estas ofensas no siempre están instrumentalizadas por palabras; a través del lenguaje no verbal aparecen claramente signos de aprensión y marginación.

Algunos las miran como manifestaciones inofensivas, sin mayor trascendencia. Cuestionan la hipersensibilidad de quienes se toman muy a pecho algunos comentarios. Al fin y al cabo, en las relaciones sociales, especialmente en el terreno de las bromas, siempre hay algo de irreverencia. Y es verdad que no todo comentario significa una manera de menospreciar a alguien. El problema de las agresiones es la sistematicidad y la intencionalidad. Si esos chistes o esos sarcasmos son constantes, es más probable que terminen afectando a la otra persona, e incidan en su autoestima y el sentido de su dignidad.

Hasta no hace mucho, nuestras interacciones se llevaban a cabo con personas que veíamos con mayor o menor frecuencia. Este hecho, propiciaba que, de algún modo, se generara un principio de cooperación, facilitador de la convivencia. Existía una especie de equilibrio virtuoso donde se aplicaba ese principio que facilitó durante generaciones nuestra supervivencia como especie: el respeto y el sentido de cooperatividad. Algo que en la actualidad, lamentablemente, se está perdiendo porque muchos viven en ciber-burbujas donde se pueden relacionar con "perfiles", no con personas. Allí se puede atacar, desprestigiar e incluso acosar a alguien con verdadera malicia, dinamitando los debates, dando a luz el mal genio, siendo el opinólogo más destructivo.

Esas pequeñas o grandes agresiones que recibimos en el día a día, a través del lenguaje y del trato, sin llegar a ser golpes directos contra nuestro cuerpo, conforman una erosión vital y emocional. Muchas personas caminan por la calle con sus heridas abiertas, incapaces de reconocerlas pero sufriendo sus efectos a través de la indefensión, el mal humor, la amargura y el cansancio extremo. La vida duele, y lo hace de muchas formas.

Hay algo muy claro: todas las culturas, en todas las épocas, han manifestado comportamientos agresivos. Venimos al mundo con herramientas innatas para responder agresivamente, cuando sea necesario preservar la vida y la integridad. Pero el deseo y la tendencia a hacer daño a otros por razones distintas, se inculcan, se enseñan. Y el ser humano ha llevado la violencia demasiado lejos; esto genera inquietud. Se pueden silenciar fusiles o detener golpes. Pero si no nos vemos como personas dignas a nosotros y a los demás-, la violencia volverá. Puede que adopte una forma no física, como la crítica mordaz, la burla o la indiferencia de hielo, pero aun así sigue siendo violencia.

Lamentablemente, muchos anteponen a sus propios cuidados las necesidades de otros. Piensan que tienen la suficiente fortaleza para atender a los demás antes que a ellos mismos. Fina Sanz decía: "No cuidarse es una forma de autoagresión sutil o manifiesta." Nuestra autoestima queda también afectada cuando nos desatendemos. No podemos dar nada que no tengamos. Si no contamos con nuestro amor, respeto y comprensión, difícilmente podremos ofrecerlo a los demás.

Erich Fromm afirmó: "Mi propia persona debe ser un objeto de mi amor al igual que lo es otra persona. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propios, está arraigada en la propia capacidad de amar, esto es, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo; si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto."

"Era una niña de ojos grandes, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana siempre, desde que ella recordara, se había asociado a un acróbata con el que recorría, de aquí para allá, los pueblos hospitalarios de la India. Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba exenta de riesgos. Por eso, el hombre le indicó a la niña: - Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que, mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese modo no correremos peligro, pequeña.

Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó: No, Babu, eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti, y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente para el otro".