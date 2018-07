"No es tan malo como pensaba" le dice Diosito (Nicolás Furtado) a su hermano Mario Borges (Claudio Rissi) durante su primera noche en la cárcel de San Onofre. Es que el joven delincuente aún no ha visto nada. La acción transcurre tres años antes del brutal desenlace del motín en el que Pastor (Juan Minujin), ex- policía infiltrado en aquel presidio bonaerense por un acuerdo secreto que luego quedará trunco, aprovecha para escapar. Ese final a pura sangre y fuego, literalmente, se cargó varios cadáveres y destruyó la mayor parte del desvencijado edificio; que en la vida real es la vieja cárcel de Caseros.

" El Marginal 2", estrenada el martes por la Tevé Pública con excelentes mediciones -picos de 11,5; un número inusual en la señal estatal- es prueba fehaciente de cómo se puede hacer ficción de alta calidad en nuestro país. Si su entrega original causó sensación por el nivel de producción y el realismo sin una pizca de compasión para con la audiencia, el primer episodio de los 8 que componen la segunda no da tregua, y la violencia es explícita la mayor parte del tiempo: cuando no se muestra, se respira.

Centrada en Diosito, la serie hará un recorrido por la construcción del poder que ya vimos en manos de los Borges, aquí todavía nuevitos y en pugna con el Sapo (Roly Serrano), inescrupuloso jefe de San Onofre a quien habrá que derrocar.

Vuelve Morcilla (Carlos Portaluppi), los chicos de la sub 21 -en plena formación de su clan- la asistente social Emma (Martina Gusmán) y Antín (Gerardo Romano), el tan corrupto como imprescindible director de esta prisión en la que la vida vale menos que un atado de cigarrillos.

El capítulo muestra cómo y por qué los Borges llegan a la cárcel. Mario finge un malestar de salud para ser trasladado en un ambulancia y, coimas mediante, es rescatado por su hermano menor. La libertad les dura muy poco, y enseguida marcharán presos. Con ellos, en el mismo transporte, viaja el asustado Patricio (Esteban Lamothe) un médico preso por un crimen que no cometió. Como sucedió en la primera temporada con Pastor, Diosito querrá poner bajo su ala a ese hombre callado y que a todas luces no pertenece a los bajos mundos. Patricio, en constante peligro por su falta de calle y experiencia delictiva, al no poder evitar acionar como médico tras una revuelta termina expuesto y abducido por el Sapo, que con su obesidad mórbida necesita un doctor más que al agua.

Verónica Llinás se incorpora como Rita, la extenuada asistente social que recibe a Emma, y por supuesto, están los -increíblemente- queribles Brian Buley y Abel Ayala, dos de las revelaciones de la primera entrega.

Con producción de Televisión Pública Argentina y Underground, "El marginal 2" es dirigida por Adrián Caetano y Alejandro Ciancio, con libros de Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky. Se ve los martes a las 22 y también por Cont.ar, la nueva plataforma pública de contenidos audiovisuales con acceso vía streaming.