El e-commerce en Argentina dejó de estar en pañales. Según datos arrojados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se espera que este año la facturación se duplique respecto al año pasado, impulsada por eventos que ya son parte del calendario de las marcas y que están en la agenda de los consumidores, como el Black Friday en el mes de noviembre.

Sin embargo, el "lado b" de este crecimiento asoma al calor de los escándalos por el uso indebido de datos, como la cuantiosa multa que tuvo que pagar British Airways en respuesta a una falla en su sistema de seguridad informática. ¿Es verdad que los datos de los usuarios corren peligro?. "Los que trabajamos todos los días con inteligencia de datos debemos cumplimentar una serie de normas, sobre todo en lo que tiene que ver con las certificaciones. Realmente sería una ficción si esto se puede hacer por fuera de marcos estrictos como los de Google, y es una tranquilidad que queremos transmitir a consumidores y clientes", explica Alejandro Cañarte, Sales Manager de Ábaco, consultora de inteligencia digital e innovación basada en datos.

1. No todos los datos son lo mismo - Verdadero: Hay datos derivados del comportamiento online como geolocalización, búsquedas online, videos que se reproducen, y sitios web visitados. En estos casos la información es captada por Google para mejorar los resultados de navegación y ayudan a que el marketing digital sea más preciso. La captura y activación de datos es una herramienta vital y positiva para las empresas, que podrán llegar de forma más acertada a su público, y también para los consumidores: "nadie querrá ver un anuncio invitando a asociarse a un club de fútbol determinado, cuando en realidad se hincha por el rival histórico", ejemplifica Cañarte. En la vereda opuesta, los datos personales sensibles como nombres, teléfonos, y números de identificación personal como documentos se encuentran resguardados por certificaciones bien estrictas. "Ni siquiera se podría intuir la identidad de las personas porque la información está agregada, figurando en grupos con volúmenes mínimos de individuos, y se vuelve completamente ilegible gracias a un algoritmo que desordena sus componentes. Así, cualquier persona que no disponga de las claves correctas, no podrá acceder a la información que contiene, que permanece encriptada." detalla Paul Fervoy, Vicepresidente de Cámara de Tecnologías de Comunicación de Costa Rica y socio en Ábaco.

2. Las empresas de marketing digital tienen acceso a esos datos personales - Falso: "En nuestro caso particular, cuando trabajamos la privacidad de datos en el ámbito de marketing digital, las herramientas que usamos ya cumplimentaron las normativas internacionales, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, RGPD. Google analytics y las conexiones con las plataformas de anuncios como Google ads o Display DV 360, ya cuentan con las normas a aplicar para atenerse a la normativa más rigurosa que es la de la UE." declara Hebert Hernández, CEO de Ábaco.

3. No hay legislación en América latina - Falso: Existen iniciativas tímidas, sobre todo si las comparamos con marcos regulatorios robustos como el europeo. En la región hay un largo camino por recorrer. "Es el rol de las cámaras cuidar y velar por los intereses de sus socios integrantes, y se está haciendo un trabajo muy interesante en relación a esfuerzos cooperativos." señala Fervoy.

4. En fechas de alto tráfico como los e-commerce day el consumidor toma más conciencia - Falso Fechas fuertes en e-commerce pueden parecer a simple vista buenas para concientizar, pero en la práctica el apuro o interés de los consumidores por el descuento puede hacer que pierdan de vista la letra chica, que puede generar más de un dolor de cabeza. Este tipo de eventos son una buena oportunidad para que cámaras y agrupaciones tomen medidas de fiscalización y control y, en ese marco, puedan concientizar y educar al consumidor.

Google sigue siendo referencia para las búsquedas, con 3,5 millones de búsquedas por minuto; en el mismo tiempo que se descargan 342.000 apps y se envían 156 millones de correos electrónicos. Datos sobran, el desafío que sigue es el compromiso de empresas y anunciantes de capturarlos pero, por sobre todo, entregar análisis relevantes que mejoren el día a día de los usuarios.