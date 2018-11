La esperada continuación de El psicoanalista, el emblemático thriller psicológico que marcó una época. Han pasado cinco años desde que el doctor Starks terminó con la pesadilla que casi le cuesta la vida y que arrasó con todo lo que él había sido hasta ese momento, revelándole las facetas más oscuras del alma humana, también de la suya. Desde entonces Starks ha logrado reconstruir su vida profesional y vuelve a ejercer de psicoanalista en Miami, atendiendo a adolescentes con graves problemas psicológicos y a pacientes adinerados de la sociedad de Florida. Sin embargo, una noche, cuando entra en su consultorio, descubre en el diván a aquel al que había dado por muerto: Rumplestiltskin ha vuelto y esta vez no busca acabar con él, sino solicitar su ayuda. Por supuesto, no va a aceptar un "no" por respuesta. Un thriller dinámico, oscuro y tenso en el que Katzenbach demuestra de nuevo su maestría absoluta.

Título: Jaque al psicoanalista

Autor: John Katzenbach

Editorial: Ediciones B

Páginas: 440

Precio: $629