Algo está pasando en lo alto. Desde hace un tiempo, varias de las terrazas más hermosas de la ciudad se pueblan de un público creciente que busca brisas frescas y cervezas heladas en las noches de verano. Los eventos se multiplican en estos espacios aéreos que, en muchos casos, no estaban del todo explotados y forman parte del paisaje urbano inigualable de Buenos Aires.

Encontrarse con otros, disfrutar las hermosas vistas en altura y participar de eventos culturales son los atractivos principales de las propuestas que se fueron gestando en una ciudad inquieta.

Hoteles, edificios históricos y también teatros y museos están aprovechando el potencial de estos mágicos escenarios edilicios, ideales para esta época del año.

Bajo las estrellas

"Empezó como una idea para mis amigos. Me gusta mucho recorrer la ciudad, hacer turismo cultural, y trataba de enganchar con quien ir. Se me ocurrió poner en Facebook una propuesta: ya que hace calor, ¿por qué no empezamos a conocer las terrazas de Buenos Aires?", cuenta Ale Marcote, ex organizadora de Fuckup Nights BA, Directora de Innovación y Coaching y fundadora de “Aprender del error”. Casi sin querer, la chispa de la iniciativa personal encendió la mecha y se sumaron al plan decenas de personas que andaban buscando lo mismo. Así, nació un evento llamado “Afters en Terrazas” que ayer tuvo ya su edición número 15.

El éxito fue instantáneo. La primera vez se realizó en el Hotel Tango de Mayo, terraza que por entonces no tenía mucho público y hoy es una de las que más se colman de gente los jueves. “Un viernes puse el evento en Facebook y el lunes a la mañana tuve que llamar al hotel: había más de 4.000 interesados. Fueron 150 personas finalmente y colapsaron las barras. Después, decidimos hacer algo más organizado”, explica.

A partir del segundo evento, fue necesario anotarse para participar. La convocatoria, que casi siempre es gratis, sigue cautivando: entre lista y lista de espera se anotan más de 1800 personas. “En general busco lugares que no sean tan conocidos o explotados comercialmente”, indica.

“La propuesta fomenta que, si no encontraste con quien ir, no te quedes en tu casa. Es un espacio relajado, sin mucha pretensión, para charlar un rato con otros”, dice y comenta que hay una pareja que se conoció el año pasado en una de las fechas y se van a casar. Aunque no hay restricciones de edad, en general el público es mayor de 30 años.

Afters en Terrazas es una iniciativa entre amigos que pasó a ser un popular evento itinerante

En el corazón de Buenos Aires, sobre la Avenida de Mayo, en un edificio Art Nouveau de 1913, cada jueves tiene lugar uno de los After Office aéreos más populares del momento. Dome Roof Top Bar es el bar ubicado en la terraza del sexto piso del Tango de Mayo Hotel, con una vista increíble al Palacio Barolo y a las cúpulas porteñas más lindas. Es una opción ideal para disfrutar de un espacio abierto en plena ciudad, en pareja o con amigos, ofrece una amplia carta de Cocktails y un menú estilo Tapeo. Otro de los hoteles con ubicación privilegiada y una terraza imperdible es el Grand Brizo Buenos Aires, de Álvarez Argüello. Su Cielo Sky Bar ubicado en el rooftop ofrece una variada carta de tragos que reversionan la coctelería clásica, utilizando ingredientes botánicos y mezclas de especias exóticas. Ideal para disfrutar de un cocktail a metros del Obelisco después del trabajo.

Cultura en los techos

En Urquiza, el Teatro 25 de Mayo es una joya arquitectónica que fue edificado por los propios vecinos del barrio y este año cumple 90 años. Este verano lanzó un nuevo espacio de encuentro en la terraza con barra, gastronomía y propuestas artísticas temáticas. “La terraza existía pero se hacían eventos aislados. Queremos que el 25 tenga también programación para público de 30 a 50 años, los vecinos nuevos que llegan porque la ciudad se va derramando hacia otros barrios”, explica Monina Bonelli, Directora artística del 25 de Mayo.

Durante el mes de febrero la agenda del ciclo 25 Terrazas giró en torno al tema del amor. Se compartieron lecturas a cielo abierto de las que participaron escritores como Selva Almada, Iosi Havilio y Romina Paula, proyección de clásicos del cine mudo con música en vivo de Fernando Kabusaki y Matías Mango, y acústicos a cargo de músicos como Nahuel Briones. En marzo, el mes de la Mujer, la programación está signada por el lema “ Juntas y fuertes”. Desfilarán por la terraza artistas como Lucy Patané, Paula Maffia, Rosario Bléfari, Julieta Venegas que hará una lectura performática con Mariano Blatt, y muchos más. Un calendario realmente de lujo que vale la pena seguir. Los eventos se reparten en fechas de jueves a sábado desde las 19 hs, pero la terraza está abierta de miércoles a domingos de 19 a 23.

“Hay espacios en altura que podrían aprovecharse más para propuestas culturales. Podría trabajarse más desde lo publico y desde lo privado para una puesta en valor que puede ser bastante identitaria de esta ciudad, que es realmente linda de ver”, señala Bonelli.

Los museos no se quedan atrás. Eventos emblemáticos como el discontinuado ciclo Bellos Jueves en el Bellas Artes o los conciertos en el Centro Cultural Recoleta aprovecharon las terrazas. También en el Malba es un espacio que gana cada tanto protagonismo con conciertos, festejos y muestras, como la instalación realizada por Yoko Ono de “los árboles de los deseos” en 2016. Como parte de la programación actual, esta tarde habrá lecturas y música de la mano de la editorial y librería Notanpuan, con lecturas a cargo de Camila Fabbri, Agostina Luz López, Cecilia Szperling y Federico Falco, entre otros. Además, Malba Joven tiene un ciclo que se llama “Música a cielo abierto” que se hace exclusivamente en la terraza del museo. Hay dos fechas confirmadas próximas para el miércoles 6 de marzo (Silvestre y La Naranja) y para el 28 de marzo (Valdes). Más allá de estas actividades, la terraza está abierta para todo el que visita las exposiciones como espacio de descanso.

En la impactante terraza de Estudios Caracol, sobre la cúpula del Edificio Bencich en Diagonal Norte, los personajes de Shakespeare reviven a través de una compañía de actores y músicos medievales dispuestos a interpretar y jugar con las obras más celebradas del dramaturgo. Se trata de una iniciativa encabezada por Agustín León Pruzzo que este fin de semana tendrá su última función de la temporada.

Opciones que se expanden en todas direcciones para disfrutar los cielos porteños y captar un ángulo más de esta ciudad que nunca deja de sorprender.