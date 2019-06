El espíritu colaborativo con el que trabajan en Club Gastro Japo contribuye a conseguir las mejores materias primas.

En sintonía con el impulso de aprovechar los productos de mar locales, uno de los ingredientes más mencionados por los chefs es el pez limón. "Es el más apreciado por los sushimen. Es un pez nacional. Tiene un gusto y una textura en particular muy valorados. Lo que para los japoneses es el atún, acá es el pez limón. Este año hubo bastante, se conseguía en el barrio chino", explica Gastón Gacía.

Por su parte, Asato comenta que no siempre se consigue, no porque no haya en el mar, sino porque no lo pescan. "Lo hacen en sushi, niguiri, sashimi. La idea es que la gente pruebe un poco más de variedad y texturas, no sólo salmón", agrega.