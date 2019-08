El entorno de los negocios es un universo que cada vez más se muestra cambiante, desafiante, generador de expectativas a la vez que temores tanto para los empresarios como para los trabajadores. Y más en un país como la Argentina, donde la incertidumbre se vuelve muchas veces la moneda corriente.

Para hablar de los desafíos que la gestión del cambio tiene en nuestro país, BAE Negocios habló con Gonzalo Rossi, CEO de la consultora Whalecom y especialista en gestión de cambio y neuroliderazgo.

Explica Rossi que "en general cuando escuchamos hablar de gestión del cambio siempre se asocia a gestión de proyectos, es un término que viene creciendo, más los desafíos de las organizaciones por la incorporación de tecnología, la resistencia a adoptar las nuevas tecnologías; hoy las empresas necesitan abrazar la gestión de cambio con metodología y liderazgo, para estos desafíos que son más una cuestión de seteo mental. Decisiones del tipo ´estoy muy bien, me encanta la industria. me encanta la empresa pero estoy estancado y busco mi horizonte en otra parte´". El experto reconoce que si bien en la Argentina con la coyuntura no hay los niveles de rotación de otros mercados, las organizaciones y las áreas de capital humano están necesitadas de fortalecer sus capacidades para gestionar en forma más planificada cambios que en muchos casos son culturales. "Esto es algo global, lo que cuesta en esta coyuntura es que la gente tome decisiones de me voy ahora. La tendencia de cambio de expectativas se suma a la necesidad de las organizaciones de ser innovadoras, que no aparezcan otras formas que amenacen su negocio", dice Gonzalo, quien considera que "es difícil correrse del tema coyuntura en la Argentina. Hay desafíos que demandan que las organizaciones cambien cosas que no son de corto plazo. Uno de ellos es el engagement, el grado de compromiso y voluntad de los colaboradores de proyectarse dentro de una organización. Todos queremos crecer y desarrollarnos en nuestra área de actividad, mejorar en lo que hacemos, es innato a la naturaleza humana. Proyectarnos o no pasó a ser un tema, porque las formas en las que está estructurada la gestión de trabajo hoy no se condicen con las expectativas de las personas, sobre todo los más jóvenes, ya que ellos no sólo lo dicen sino que toman decisiones en función de esto. Como no trabajar para una empresa porque dudan de cuánto contaminan el ambiente, o una percepción de que la empresa no permite la flexibilidad que quieren para su vida".

Todos queremos crecer y desarrollarnos en nuestra área

Ejemplifica que "hoy una consultora llama a un joven profesional con algunas credenciales y la primera pregunta que éste tiene es dónde queda la empresa, algo que tiene que ver más con estilo de vida que con desarrollo de carrera, o tener claridad sobre cómo la empresa desarrolla a sus colaboradores. No es sólo el trabajo de hoy el que les preocupa, quieren saber si los procesos le van a permitir aprender, encarar desafíos y desarrollar el camino de carrera en ese lugar".

Gonzalo Rossi, CEO de Whalecom

El especialista apunta que "otros desafíos tienen que ver con la trasparencia o la personalización, es decir no queremos que nos traten como parte de un segmento determinado sino que piensen en nosotros. Cuando recibo una carta de un banco que dicen estuvimos pensando en vos y tenemos una oferta, es porque tienen información con una oferta standard para un colectivo. Lo mismo ocurre con la propuesta empresaria a un profesional. Hay programas muy estandarizados y por ahí no tienen que ver con lo que yo quiero, que es potenciar lo que hoy se llama experiencia empleado desde un lugar más personalizado".

Nuevos conceptos

Al respecto, comenta un paper sobre tendencias que sale todos los años y que muestra que ya se están instalando términos para la nueva generación de trabajadores, como por ejemplo el balance de vida, "es decir cómo balanceo la vida personal con el trabajo, relacionado a un paradigma siglo XX donde el trabajo estaba primero en la vida, y a hacer lo que te gusta sólo cuando tenés tiempo libre". Otro concepto nuevo es el employee engagement, que reemplaza al concepto de retención de un empleado. "Retención que es una palabra antigua. Retener habla de qué hago para que no me dejes, pero ahí ya hay un contrato que ya se rompió, me di cuenta tarde", explica Rossi.

Para el especialista, se trata de una mirada que podría estar más relacionada con dejar atrás la idea del trabajo como sacrificio, "lo que hace que yo tenga que pensar como maximizo y mejoro tu experiencia como empleado, que es lo que se está hablando muchísimo hoy, el espejo del customer experience. Cómo garantizo que todas las interacciones y todo el recorrido se transformen en algo positivo para vos. Temas de equidad, de oportunidad, de transparencia". En este sentido, Rossi apunta que "Deloitte habla del estilo de cada uno, por ejemplo en términos de ciclo de vida no es lo mismo lo que tengo que diseñar para alguien comprometido en la organización que tiene 25 años, que para un padre joven, o alguien que está a cinco años de su retiro. Esto requiere diseño, como requiere el mercado de consumo, qué motiva que estas personas quieran poner todo de sí para contribuir a los objetivos de la compañía".

Agrega que "todo lo que trae la posibilidad de acelerar procesos son vehículos para pensar los negocios desde otro lugar. Ejemplos hay muchos, uno puede pensar casos como Netflix, que empezó queriendo vender un proyecto a Blockbuster y Blockbuster desapareció y en cambio Netflix sigue creciento". Destaca que "las organizaciones necesitan saber cómo somos, hoy se habla mucho de transformación digital, en todos los ámbitos de negocio, pero la tecnología es un viabilizador para pensar las cosas distinto, a través de lo digital podés pensar el negocio de otra manera, los empleados , los trabajadores tenemos otras expectativas, pero muchas empresas no saben cuáles son esas expectativas y no saben cómo responder".