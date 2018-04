Por alguna razón del todo incomprensible, hay gente que odia las películas de James Cameron. Incluso hay personas que odian a James Cameron, pero quizás se trate de técnicos que trabajaron con él, un tipo más bien difícil y obsesivo aunque -esto está registrado en múltiples entrevistas- todos están agradecidos de haber participado en alguno de los filmes de este autor. Cameron es un verdadero grande del cine y un verdadero autor. Es, también, creador de formas y técnicas, y además de todo eso, un auténtico independiente. Logró esa independencia no por filmar películas chicas con presupuestos magros que a Hollywood no le molestan sino por todo lo contrario: en varias ocasiones fue el responsable de la película más cara de la historia hasta ese momento. Pasó con El Abismo, Terminator 2, Titanic y Avatar, nada menos. Cameron es un domador de monstruos y un tipo con una lucidez absoluta a la hora de plantear ideas sobre el mundo. No por nada, un tipo que despreciaba Hollywood como Andrei Tarkovski consideraba que, a pesar de que no le gustaban para nada las actuaciones, la mirada sobre el mundo de Terminator y su técnica empujaban el cine hacia adelante. Dicho sea de paso, Cameron produjo -y casi dirige- una especie de remake de Solaris, el filme de Tarkovski, que terminó firmando Steven Soderbergh. Interesante cruce.

Las películas de Cameron, todas -incluso Titanic, ya veremos- son fantásticas. Es decir, para metaforizar sobre el mundo en que vivimos, hacen intervenir algo imposible o milagroso, ya sea por procedimientos de la ciencia ficción (ambas Terminator, Aliens), por la desmesura de su historia (Mentiras verdaderas) o por el dispositivo de narración (Titanic). Son, sobre todo, cuentos -estamos tentados a decir "de hadas" o "de terror", y entre ambas formas la diferencia es solo de grado- alrededor de un tema fundamental: cómo salvar a la Humanidad de su autodestrucción. Y los dos elementos clave para lograrlos son el amor y el control de la tecnología. Aquí hay una paradoja: Cameron es quizás el realizador que, para lograr la máxima verosimilitud de sus ficciones, mayor cantidad de tecnología para el cine. Desde cámaras "invisibles" hasta mundos virtuales. Es, por otro lado, el que mejor entendió el uso del 3D como recurso dramático (Avatar es otra película vista con anteojitos). Y logra conseguir las escenas que quiere.

En todas sus películas, el personaje más importante es una mujer que decide hacer lo correcto, tomar las armas, salvar la pareja humana como sea. La obra de Cameron es corta, porque se toma muchísimo tiempo para realizar cada película tal cual lo desea. Si necesita más de una década para crear la tecnología necesaria para plasmar sus fantasías, lo hace. Que sus dos últimos largos de ficción sean los más vistos de la Historia es casi aleatorio, o no tanto: pocos realizadores están en perfecta sincronía con su público. Aunque siempre se le critica que sus diálogos son flojos, una revisión concreta de sus películas muestra que se dice lo que se debe, nunca nada de más, y que son las acciones físicas (vean cómo Di Caprio enseña a escupir a Kate Winslet en Titanic, para no entrar en las secuencias épicas) las que completan el carácter de cada personaje y cada historia.

Se puede ver todo. Incluso su primer largo -Piranha 2, hecha con nada y a pedido de Roger Corman- es una historia feminista de aventuras que prefigura su gusto por los abismos (marinos o espaciales) recurrentes en su obra. Pero lo central es lo que sigue:

1) Terminator. Las máquinas, en el futuro, aniquilan a la Humanidad. Hay una resistencia y se descubre el viaje en el tiempo. Las máquinas, en el último intento antes de ser vencidas, envían a un androide (Arnold Schwarzenegger en estado de gracia) a matar a la madre del líder humano. Los humanos, a un soldado. Ambos batallan por la vida de Sarah Connor (Linda Hamilton, extraordinaria) en una película que habla de muchas otras cosas: el horror de la tecnología, las posibilidades del amor y del sexo. Y todo a la pura acción sin pausa.

2) Aliens. La secuela de la película de Ridley Scott es una metáfora sobre la derrota en Vietnam, con momentos que directamente aluden a eso (los aliens usando túneles como el Vietcong, los marines que les niegan inteligencia hasta que son diezmados). Y en el medio de eso, es la historia de una mujer que recupera la posibilidad de ser madre peleando con sus propios demonios. .

3) Mentiras verdaderas. Esta comedia es la respuesta de Cameron a la imposibilidad de hacer una película de James Bond (un proyecto que no cuajó, como su versión de Spider-Man y de El planeta de los simios). Aquí hace la remake de un film francés: un superespía es, en su casa, un tipo aburridísimo (Schwarzie, otra vez genial como comediante), y su mujer necesita un poco de aventura (sublime Jamie Lee Curtis). La más luminosa de sus películas.

4) Titanic. Las lecturas de Titanic son múltiples. Es un resumen de la historia del cine, es una película sobre cómo se cuenta un cuento, es una crítica a la tecnología y el complejo prometeico de los hombres, es una aventura notable y es, también, una gran historia de amor. Una lección de para qué debería servir la reconstrucción histórica.

5) Avatar. Una fábula sobre la unión del hombre con la Naturaleza, la muestra de cómo se puede construir un mundo a pura imaginación. El relato del marine renacido en extraterrestre es, también, un experimento modernísimo sobre la narración en el cine. Un western, en el fondo, que dice que nuestro futuro está en las estrellas.