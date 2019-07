Antes de morir, Helene le hizo prometer a su marido, Julien, que le escribiría treinta y tres cartas, una por cada año de su vida. Para su asombro, él se da cuenta de que esta correspondencia, que deja en un compartimento secreto de la tumba en el cementerio de Montmartre, se ha convertido en una suerte de consuelo. Le habla de la vida que ahora ha de vivir sin ella; de su amor, ya no recíproco; de su hijo Arthur, que no quiere un padre que se siente desgraciado. Hasta que un día descubre que las cartas han desaparecido y en su lugar empieza a encontrar pequeñas respuestas: un corazón de piedra, un poema, un ramo de nomeolvides. Lo que Julien no sabe es que alguien lo observa. Alguien que lee sus cartas y quiere ayudarlo. Alguien que se ha enamorado de él.

Título: 33 Cartas desde Montmartre

Autor: Nicolas Barreau

Editorial: Suma de Letras

Páginas: 336

Precio: $799