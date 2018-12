En mi última columna del año, especulando con que los lectores de BAE Negocios pasen el título de largo y entren en estas líneas, quiero memorar una de las que para mi fue la noticia del 2018 para el Derecho Económico.

Cuando Fellini presentó Casanova (1976) el debate se centró en la convocatoria casi pornográfica que como gran cineasta italiano, había logrado erigirse en maestro del marketing pre Google (1998).

Cuando las redes no existían y las búsquedas no se orientaban por la captura de los títulos, el autor de La Dolce Vita, atrajo a miles de sus seguidores y a millones de curiosos a las salas de cine para ver el protagónico de Donald Sutherland. Lejos de un espectáculo porno, lleno de insinuaciones y con mucha ropa y actuaciones teatrales, Fellini se encarga de reseñar sus opiniones sobre las practicas de la Iglesia Católica "saliendo" del oscurantismo. Un decálogo de sus criticas que llegaron a los oídos de esos curiosos que no hubieran ido a escucharlo si sospechaban que asistirían dos horas y media sentados a oscuras a un discurso lapidario sobre el detrás de bambalinas de la Iglesia de siempre. Muerto en 1993, sigue eludiendo los cánones del control de lo políticamente correcto y arrastra a los motores de búsqueda a sus telarañas discursivas.

Humildemente, titular esta columna con algunas palabras como: Balance, conclusiones, o análisis económico, nos hundiría en el océano de búsquedas del fin de año de Google. Por eso, y para destacar esa noticia que considero la más importante del año recurrí al genio de Amarcord y al rumano Ionesco que tampoco llegó a conocer al gigante de la IT pues se fué en 1994, y también es de los difíciles de desenmascarar ante la primer redada de Mr. Google.

Y la ganadora es: La discusión judicial sobre la cuestión de la prescripción de los delitos de corrupción que tratamos en este espacio y sus fallos encontrados en las causas IBM ("IBM: lo imprescriptible en Macondo", 03-09-2018) y ARMAS ("El Proceso de Kafka y lo que le debemos a Menem", 08-10-2018) que comentamos en Septiembre y en Octubre, y abordan con sentencias enfrentadas el tema que dominará la agenda judicial del 2019. La justicia enredada en un proceso electoral que durará todo el año, y que definirá el futuro de los argentinos hasta 2023.

