En muchos barrios de la ciudad, no hay que caminar demasiadas cuadras para toparse con una cervecería. El fenómeno que hizo que todos empezáramos a hablar de IPA, APA y NEIPA se empezó a descentralizar en los últimos tiempos. Ya no todo pasa en Palermo.

Las cervecerías barriales suman adeptos y esto se refleja en la propuesta de La Noche de las Birrerías, que tendrá lugar este fin de semana, con nuevos circuitos barriales para recorrer a pie en Núñez, Villa Urquiza, Devoto y Villa Crespo, además de los ya consolidados en Palermo, Recoleta, San Telmo, Colegiales, Belgrano y Centro.

"Dentro de CABA había zonas con superpoblación de Bares de Cerveza, como Palermo, que llegó a tener más de 200 locales. Creemos que se está balanceando un poco mejor la distribución. Afortunadamente ahora vemos que en un barrio donde se pone una cervecería empiezan a abrir otros locales gastronómicos y la gente consume en su zona. Esto contribuye a fomentar una micro economía regional", explica Lucas Lico, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales.

Esta desconcentración llega con cambio de hábitos: salir cerca de casa, gastar menos tiempo en traslado y tomarse esa merecida cervecita entre semana. Para algunos, las cervecerías se están transformando en los nuevos cafés de barrio.

Salir cerca y consumir localmente: fomento a la microeconomía

Desde el Club de la Birra, que se instaló en Caballito, cuentan cómo fue creciendo la oferta en la zona.

“La movida arrancó por Av Pedro Goyena y ahora se extendió a cuadras adyacentes y calles que cortan. Hay mucho público cautivo que agradece que se haya armado polo gastronómico en Caballito. Antes tenían que irse hasta Palermo. Ahora no necesitan moverse, tienen muchas propuestas”, señala Iván, uno de los socios del local, quien, de todas maneras, aclara que además del público “de barrio”, al Club llega gente de todos lados: Ezeiza, La Plata, Quilmes, Zona Norte, Zona Oeste, etc. El estilo que más sale en la barra es Honey y para el evento de mañana a la noche habrá un espectáculo de ilusionismo y DJ Set.

“Son circuitos que crecen por la cantidad de opciones, público cautivo, cercanía, calidad de la propuesta. Si la oferta es buena, la gente que vive cerca va a preferir caminar unas cuadras antes que trasladarse hasta otro lugar”, destaca.

Villa Crespo es otro de los nuevos polos. “La mayoría de nuestros clientes son del barrio y tienen un promedio de 30 años. En el local de Palermo, en cambio, es más gente de paso y turistas”, puntualiza Juan, socio de Che Bonche, sobre la calle Serrano al 700. Como atractivo incluyeron juegos de mesa y una carta fusión argentino/venezolana que genera muy buen movimiento en la zona. La picada, por ejemplo, viene con tequeños, arepitas fritas, además de salamín y jamón. Hay invenciones creativas como “fugarepa”, una arepa de fugazzeta. Mañana, sonarán tambores.

La cervecería Butan, en la calle Mendoza al 5200 es uno de los exponentes de la movida que se instaló en Villa Urquiza. “El circuito gastronómico/cervecero de la zona creció mucho desde que abrimos. Tenemos público de todas las edades, creo que es una cuestión de tiempo y comodidad. Sobre todo en verano, cualquier día es un buen día para una cerveza, y no siempre la gente está dispuesta a hacer una salida que involucre mover el auto o tomar algún transporte. Los clientes fijos son mayoría en locales como el nuestro y nos encanta esa relación que se genera con el bar que en otras polos más grandes no se da”, explica Gonzalo, el dueño. Y describe: “Para cierta gente que no vivió la época de los cafés de barrio las cervecerías son el punto de encuentro cerca de su casa”.

La APA de Minga es la variedad más pedida en Butan, donde mañana habrá pintas de English IPA de Darwin, APA dos bondis de Minga y la scotch de Bierhaus. Chacarita, junto a Colegiales, forman un polo muy activo con una movida gastronómica más que interesante. “Nuestra cervecería, que fue pionera acá, creció de la mano del circuito audiovisual y consiguió una clientela muy característica, gente del barrio y, por otro lado, gente que trabaja en la zona, con un after office muy fuerte y una segunda tanda de noche en la que el vecino tiene un protagonismo muy importante”, explica Mariano Botas, socio de Funes, local ubicado en Olleros 3750, que cuenta con el valor diferencial de tener la fábrica de cerveza de la marca en las propias instalaciones. La IPA clásica y la PomelIPA -IPA con cáscara de pomelo que ya ha cosechado tres medallas en competencias internacionalesson las variedades más pedidas. Para mañana, además de las tradicionales, prometen alguna sorpresa.

Botas analiza el traslado de este fenómeno tan convocante a los barrios: “Hay una búsqueda general -y particular de la gente a la que le interesa la cervecería artesanal o independiente, como decimos nosotros- que tiene mucho que ver con la identidad. Entonces, encontrarse con un lugar que resulte familiar, propio, del que de alguna manera se pueda apropiar, es muy importante para el consumidor a la hora de elegir un lugar”.