Algo falló el sábado 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Pripiat, en territorio actual de Ucrania. Una explosión, un incendio y un drama que se fue acelerando con la fuerza imparable de las leyes de la física. Se desató entonces una catástrofe sin precedentes, que provocó la liberación de material radiactivo en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Escandinavia y buena parte del oeste de Europa.

Hoy a las 21 se estrena Chernobyl, una miniserie épica, coproducida entre HBO y SKY, que dramatiza los acontecimientos que rodearon ese accidente nuclear, así como las historias de hombres y mujeres que buscaron salvar la vida de millones.

Junto con esos actos heroicos pone en evidencia los lamentables desaciertos de una cadena de mandos que hacía esfuerzos por minimizar el impacto político del incidente en medio de una situación de emergencia extrema. De la negación e incredulidad, se pasa a la desinformación y empieza el coqueteo con la mentira.

La mini serie está protagonizada por Jared Harris, a quien vimos como el atribulado Lane Pryce en Mad Men (papel por el que estuvo nominado al Emmy),y como el mismísimo rey Jorge VI en The Crown. Interpreta acá a un físico nuclear soviético que es uno de los primeros en entender la magnitud sin precedentes del desastre que había ocurrido. Junto a él hay grandes nombres: Stellan Skarsgård (el entrañable protagonista de "River" y actor de "Melancholia," y "Good Will Hunting") y Emily Watson (nominada al Oscar por "Hilary and Jackie" y "Contra viento y marea").

Chernobyl fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin ("The Huntsman: Winters War") y dirigida por Johan Renck ("Breaking Bad").

El contraste entre la vida y la muerte está presente ya desde los primeros minutos. La serie avanza hacia el centro mismo del desastre con un ritmo contante pero sin sobresaltos efectistas ni explicaciones técnicas excesivas. Retrata el deterioro rápido y devastador de los cuerpos y las reuniones políticas para contener una tragedia que se les va de las manos.

Con una atmósfera envolvente, la narración elige un tono que permite detenerse también en la belleza poética de las imágenes apocalípticas e incluir aterradoras señales anticipatorias para el espectador que ya conoce la historia. Vecinos de la ciudad observan como si fuera una atracción la luz del incendio en la planta mientras miles de letales partículas brillantes flotan sobre ellos en el aire. Un grupo de niños se apuran para entrar a clases y un pájaro cae muerto en la entrada cerca de la entrada del colegio.

"Un mundo justo es un mundo sensato; no hubo nada sensato en Chernobyl", dice la voz de uno de los protagonistas. Reflexiones esbozadas y una estela de tristeza.