María Isabel Chorobik de Mariani o Chicha a secas como la iban a conocer todos, estaba cansada pero sentía que no se podía "dar el lujo" de morirse. Sin embargo, se fue sin lograr abrazar a su nieta Clara Anahí, apropiada por la dictadura militar, hecho que la llevó a comenzar una larga búsqueda que se iba a extender durante 42 años.

La infatigable mujer se fue a instalar en la pelea por los derechos humanos un 24 de noviembre de 1976, el preciso día en que fuerzas represivas asesinaran a su nuera Diana Teruggi y a otros cuatro militantes de Montoneros y se llevaran a su nieta de tan solo 3 meses de vida. "Estaba en mi casa porque me la traían para que la cuidara. Tejía una batita cuando empecé a sentir como un bombardeo, pero creí que era en cualquier lugar menos en la casa de mi hijo", recordaría Chicha años más tarde al referirse al momento en que el terrorismo de Estado desataba su violencia contra la casa de calle 30 N° 1134, de la ciudad de La Plata.

"Ahí empezó la búsqueda de datos. Por entonces creía que mi hijo Daniel o Poski como lo llamábamos, había muerto. Después, él pudo comunicarse conmigo para avisarme que no había llegado a la casa y lamentaba no haber estado junto a Diana porque no quería la vida así, sin ella y su hija. También creí que había muerto la nena".

Nueve meses más tarde, Poski iba a ser asesinado en el marco de una emboscada perpetrada por fuerzas de seguridad. Chicha no olvidaría un encuentro clandestino que mantuvo con su hijo: "Ese día le pedí que se fuera del país, pero él se negó y tanto le insistí que en un momento me miró fijo y me dijo Mamá ¿vos me diste la vida o me la prestaste?, a lo que no supe qué responder".

La historia por venir sería replicada en infinidad de crónicas periodísticas; la búsqueda de su nieta, la irrupción de un puñado de mujeres a la Plaza San Martín un 21 de noviembre de 1977 a mitad de un acto oficial de los dictadores junto al Secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance, de visita en el país.

"Ese día, junto a Licha De la Cuadra y otras 10 mujeres, dimos inicio a Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, que después se convertiría en Abuelas de Plaza de Mayo", lucha que según dijo las iba a mantener "más sanas y jóvenes, tal vez porque no queríamos que los chicos se encontrasen con unas viejitas decrépitas. No tuvimos tiempo suficiente para llorar pero tampoco para envejecer", diría con la coquetería y la profundidad que la caracterizaban.

Tras suceder a Licha, la primera presidenta del organismo, Chicha se encargaría de conducirlo durante una década. Hasta el año 1989 cuando por diferencias irreconciliables terminaría renunciando junto a Mirta Acuña de Baravalle para ir a fundar la Asociación Anahí.

Atrás quedaba una tarea incesante que incluyó entre sus logros el índice de abuelidad, herramienta esencial para la restitución de la identidad a los nietos apropiados, la recuperación de decenas de esos niños, enjuiciar a los responsables de los secuestros y el haber instalado la lucha de Abuelas en el mundo.

En 2015 dos hechos volverían a signar su vida; en marzo la justicia a menudo esquiva, decidió que el acta de defunción de su hijo, quien hasta ese momento figuraba como NN, llevara su nombre: "No había hecho el duelo, lo tenía borrado, era como una negación y ahora caigo en la cuenta de que Daniel está muerto", diría conmovida. El 24 de diciembre otra novedad la terminaría arrasando. La noticia de la presunta aparición de Clara Anahí la llenó de esperanzas, días más tarde los análisis de ADN vendrían a derribarle esas ilusiones.El lunes pasado y luego de nueve días de internación, como una mariposa -las que tanto le gustaban-, Chicha exhalaba su último aliento dispuesta a remontar vuelo. El velatorio se hizo en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, mientras a sus puertas fuerzas policiales desataban una demencial represión contra los trabajadores del astillero Río Santiago. Como en una postal de época, la Abuela de todos era despedida gases lacrimógenos y el repiquetear de balas de goma.