Chucho Valdés abrirá el 26 de octubre la edición del Festival de Jazz de Barcelona, del que es padrino, con un nuevo proyecto, en esta ocasión un homenaje a su padre, Bebo Valdés. En su actuación, Chucho hará una revisión de su trío Jazz Batá, un proyecto capital que hace de puente entre el revolucionario batanga que propuso Bebo Valdés y la experimentación salvaje que condujo a Irakere.

Madeleine Peyroux, Brad Mehldau, Vicente Amigo, Avishai Cohen y John Scofield son otros de los primeros artistas confirmados del 50 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que presentó el director artístico del certamen, Joan Anton Cararach.

Cararach anunció que Andrea Motis protagonizará un dúo inédito con Ignasi Terraza, quien además será protagonista del "Retrato de Artista" de este año. Y la viuda de Dexter Gordon, Maxine Gordon, presentará en primicia mundial la biografía del saxofonista, "Sophisticated Giant: The Life and Legacy of Dexter Gordon" , un mes antes de su presentación oficial en el Village Vanguard de Nueva York.