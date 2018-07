La decisión de diversificar la producción para una Pyme no tiene tanto que ver con el momento en que se encuentra sino que tiene mayor relación con el tipo de empresa de que se trate. Partiendo de la base de que la diversificación tiene que ver con el desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos al mismo tiempo, no todas las PyMEs se encuentran preparadas para afrontar semejante desafío.

Un proceso de diversificación exitoso depende en gran medida de la capacidad y compromiso de la Dirección de la empresa, quienes son los responsables de liderar el cambio y posicionar a la empresa en otro nivel. Esto implica contar con un equipo profesional y comprometido que gestione el nuevo proyecto con metas claras y objetivos concretos.

Al momento de afrontar un proceso de diversificación es indispensable encuadrar la decisión dentro del plan estratégico de la empresa. La principal cuestión a considerar es contar con un plan de negocios para ésta nueva unidad o proyecto. Esto les permitiría entender la dinámica del nuevo mercado o segmento en el cual están incursionando, y a su vez planificar las acciones para lograr que ese nuevo negocio resulte rentable, y a su vez que acompañe al resto de los negocios previos de la empresa.

Además, hay que entender que el proceso requiere de mucho esfuerzo y compromiso, y que lleva tiempo alcanzar los resultados deseados. A la hora de poner en marcha un proceso de diversificación uno de los errores más frecuentes es justamente no analizar éste nuevo negocio de forma detallada y no identificar el motivo por el cual estarían ingresando en el mismo. En definitiva, sería caer en la trampa de no planificar la empresa estratégicamente.

Una vez puesto en marcha los beneficios son el crecimiento de la facturación y posicionamiento de la empresa en nuevos mercados. En caso de integración de la cadena productiva pueden generar mejoras en sus costos producto de ahorros a través de la internalización de procesos o trabajos que anteriormente contrataban a distintos proveedores.

También mejora de la rentabilidad global de la empresa, en el caso que esta nueva unidad de negocio sea más rentable. De no incorporar éste nuevo negocio resulta mucho más difícil mejorar la rentabilidad de un negocio ya establecido. En la medida que el nuevo negocio disponga de un flujo de caja más estable, esto le permite suavizar a la PyME sus necesidades financieras y hacer sus finanzas más previsibles.

De todos modos, hay riesgos. la diversificación en una primera etapa requerirá de fondos para desarrollar éste nuevo negocio. Es importante analizar las necesidades de fondos para su correcto desarrollo y no caer en escenarios de alto stress financiero que puedan incluso complicar las finanzas de la empresa en general.