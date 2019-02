Ante cualquier problema con la cuota o modelo, el grupo Autoconvocados Planes de Ahorro de Facebook es una buena opción. Cuentan con asistencia en todo el país, a través de coordinadores y grupos de WhatsApp. No sólo motorizan las protestas, sino que encaran demandas grupales con asistencia de abogados. La oficina de Defensa del Consumidor más cercana o el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) es una alternativa para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario tomar medidas urgentes antes de dejar de pagar el plan de ahorro para evitar perder el auto. Si todavía no se accedió al auto y no se puede pagar hay que cancelar antes de que se caiga el plan. Si ya se obtuvo el auto, a la tercera cuota impaga se puede ejecutar la prenda. Es necesario presentar una medida judicial para evitar perder el auto y que les reclamen el pago de lo adeudado a los garantes. Es imprescindible estar bien asesorado para evitar riesgos mayores