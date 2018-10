El titular de la Bodega Trivento del holding Concha y Toro, una de las cinco principales exportadoras argentinas, anticipó que buscarán ampliar su llegada al público local

—¿Cómo impactó la devaluación?

—Siempre diferencio entre la foto y la película. Hoy la foto nos da un mejor entorno competitivo que es evidente. Para las economías regionales contribuye a recuperar algo de la rentabilidad que, más que nada en los segmentos de la base de la pirámide, estaba muy dañada. Pero cómo sigue la película dentro de seis meses no lo sabemos. Lo que necesitamos como industria son condiciones de largo plazo.

—¿Qué está faltando a largo plazo?

—La deuda pendiente en temas de vitivinicultura en Argentina, si nos comparamos con países competidores, es el tema de la logística. Estamos a 1000 km del puerto de Buenos Aires, nos queda más cerca el puerto de Chile pero hay que cruzar una frontera. Ahí tenemos una desventaja que en promedio puede ser de 1,5 dólar por caja de 9 litros, de 12 botellas. Una alternativa sería que el tren se convierta en medio de transporte confiable.

—¿Hubo reacción en el sector con el dólar más alto?

—Creo que sí, pero lleva tiempo. Argentina puede recuperar volúmenes de exportación pero las negociaciones con los grandes retailers internacionales son anuales. Este entorno nos permite salir con un portfolio más competitivo. Somos optimistas en ese escenario pero creo que si hay volúmenes incrementales va a ser a partir de los primeros meses de 2019.

—¿Cuáles son las diferencias con la industria de Chile?

—En el caso de Chile para la exportación contribuye mucho los acuerdos de libre comercio que tienen en todo el mundo. En Argentina estamos muy en deuda todavía con nuestra integración al mundo. En muchos mercados relevantes el diferencial entre un producto de Argentina y uno de Chile, en la misma calidad, puede ser entre 15 o 20%. Nuestro país tiene un precio mucho mayor por no tener desarrollado acuerdos de libre comercio en esa magnitud.

—¿Qué planes tienen para el mercado interno?

—Cuando se instala el proyecto en Argentina el camino natural fue la exportación apoyados en nuestro holding. Pero tenemos intenciones muy marcadas de transmitir ese know how, que permitió a la bodega en tan pocos años estar en el top five de las bodegas exportadoras de argentina, al mercado local. Tenemos planes muy concretos de ampliar nuestra distribución, de llegar de la forma más directa a nuestros consumidores. Tenemos una calidad reconocida con puntajes muy altos por todos los críticos de la industria. Hay una visión que es ser la compañía vitivinícola referente en los vinos de alta gama. Estamos lanzando proyectos nuevos de acá a fin de año, apuntados a transmitir la diversidad que tiene Argentina.