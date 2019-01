No es sencillo hablar de Avengers: Infinity War. Es la tercera película más vista de la historia, es un hipertanque y, para que se comprendan todas sus líneas narrativas (encima es una película llena de estrellas) hay que ver por lo menos la mitad de los filmes de Marvel- Disney realizados desde 2009. Hay otra manera de verla: como una serie de extraordinarias traslaciones del dinamismo del cómic, donde todo es posible, a las posibilidades del cine, donde la realidad solía imponer límites. Si uno se acerca a este mamut como quien se acerca a un cuadro, podrá encontrar bellezas que a veces sólo aparecen en el cine más experimental, juegos con las proporciones, los colores, el movimiento o la luz; humor irónico que parece descolocado en un contexto de tragedia cósmica como la que plantea la trama. Y un final a todas luces apabullante. El cine también es esto (sobre todo hoy) y no está mal darle una chance. Disponible en HBO Go.