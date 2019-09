Si bien es mundialmente conocido que en China los empleados llegan a hacer 12 horas cada jornada durante seis días a la semana, es decir 72 horas semanales, el multimillonario chino y propietario de Alibaba, Jack Ma, prevé que en el futuro la jornada laboral será mucho más corta: 12 horas a la semana.

Ma vaticina que los avances en inteligencia artificial, que deben ir acompañados de un cambio sustancial en la educación, podrían permitir que muchos trabajadores tan solo dediquen a su profesión 12 horas semanales: lo que suele hacer un trabajador medio de su país en un día, y que podría traducirse en trabajar solo tres días a la semana durante cuatro horas cada jornada, según explicó el empresario al disertar en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada en Shanghai.

En esa charla, el multimillonario chino señaló que "en los próximos 10 o 20 años el ser humano y todos los gobiernos tienen que centrarse en reformar el sistema educativo para asegurar que los niños de hoy puedan encontrar un trabajo en el futuro sin problema", según el medio El Confidencial. "Un trabajo que solo requiera tres días a la semana de cuatro horas cada día", agregó el presidente ejecutivo de Alibaba Group.

El multimillonario asiático comparó los avances que está haciendo posible la inteligencia artificial con los que a fines del siglo XIX y principios del XX supuso el uso generalizado de la electricidad y cómo puede liberar tiempo para el ocio. "El poder de la electricidad es que le damos más tiempo a las personas para que puedan ir al karaoke o al baile por la noche. Creo que con la inteligencia artificial, las personas tendrán más tiempo disfrutando de ser seres humanos ".

"No me preocupo por los trabajos", explicaba Ma, proponiendo una visión optimista de como la inteligencia artificial ayudará a los humanos en lugar de simplemente eliminar su trabajo. "Los ordenadores solo tienen chips, los hombres tienen el corazón. Es el corazón de donde proviene la sabiduría ", puntualizó el empresario.

"Durante los próximos 10, 20 años, cada ser humano, país, gobierno debería centrarse en reformar el sistema educativo, asegurándose de que nuestros hijos puedan encontrar un trabajo, un trabajo que solo requiere tres días a la semana, cuatro horas al día", asegura el exitoso empresario. "Si no cambiamos el sistema educativo que predomina, todos estaremos en problemas", recalcó.

Una semana laboral de 12 horas significaría una reducción drástica del tiempo dedicado al trabajo en todo el mundo. Si se cumple el vaticinio de Ma, supondría una revolución en su propio país y el nuestro, pero también en otros como Corea del Sur, donde trabajan 52 horas cada semana (hace un año se permitían hasta 68).

Haz lo que yo digo...

A pesar de la innovadora propuesta del multimillonario sobre la jornada laboral, esta faceta más orientada al tiempo libre nada tiene que ver con la realidad de su empresa. Alibaba promueve un horario denominado 996, ya que los empleados trabajan de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, durante seis días a la semana.

De hecho, Ma escribió en un blog de la cuenta oficial de Weibo de Alibaba que "poder trabajar 996 es una gran felicidad". "Si quieres unirte a Alibaba, debes estar preparado para trabajar 12 horas al día, de lo contrario, ¿por qué molestarse en unirse?", aseguraba el texto.

La intervención del profesor que levantó un imperio prácticamente de la nada continuó: "Todos queremos éxito, una buena vida y ser respetados, así que pregunto: si no pones más tiempo y energía que los demás, ¿cómo puedes conseguir ese éxito? Comparado con la gente que no tiene trabajo, me siento afortunado, y no me arrepiento de nada, no lo cambiaría".

Por su parte el fundador de Tesla, Elon Musk, que compartió la disertación con el magnate chino, no compartió la idea benevolente sobre la inteligencia artificial de su compañero de escenario. El millonario aprovechó la oportunidad para mostrar uno de sus proyectos más futuristas: una interfaz que pretende unir el cerebro a una computadora. La compañía de Musk Neuralink ha trabajado para construir un dispositivo que, según él, algún día podrá traspasar información desde el cerebro al "estilo Matrix".