La editorial La Bestia Equilátera toma su nombre de una novela homónima que se empezó a escribir hace quince años, según explican en su página web. ¿Quién sabe cuánto tiempo más hará falta para que su autor ponga el punto final? En 2006, cansado de esperar, un grupo de fanáticos amenazó al escritor: "Primero publicar, después escribir". Así, decidieron aguardar el nacimiento de la misteriosa bestia editando libros con su mismo sello para mantener viva una vieja ilusión: siempre habrá alguna obra maravillosa que todavía no fue descubierta, no se tradujo o ni siquiera comenzó a escribirse. Y uno de ellos Los enamorados de Alfred Hayes (1911-1985) fue rescato del olvido por esta editorial, una novela corta pero intensa y profunda que no deja al lector hacerse el distraído. El amor que supone un paraíso de éxtasis y felicidad, pero también un vacío recíproco de identidad y posesión, están en este relato que consiente todas las situaciones y circunstancias capaces de sustentarlas. Esta es la primera traducción al español. Un hombre y una mujer sin nombre son los protagonistas con Nueva York como escenografía de fondo. La sutileza, las contradicciones, las ambiguedes de los personajes y del amor. La aparición de un tercero y del dinero complican la historia. Lejos de los golpes bajos de la novela rosa, el autor logra conmover al lector ante el sufrimiento que también trae el amor.

Los enamorados, de Alfred Hayes; fue editado por La Bestia Equilatera. Precio: $260.