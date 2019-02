No todo es rojo pasión, noches edulcoradas con bombones y brindis con champagne. Un ejército de entusiastas sale a festejar la soltería y le hace frente a los eventos del Día de los Enamorados.

A una semana para San Valentìn proliferan los anuncios de cenas románticas, escapadas turísticas y regalos para el amante en cuestión, pero también cada año cobran más fuerza los festejos Anti San Valentín. En rigor, no se trata de alejar a los tortolitos sino de ampliar el espectro de público para esta festividad importada que de a poco se va imponiendo a nivel local. “La idea es desafiar el formato tradicional romántico de la fecha y transformarlo en un festejo atrevido, más divertido, informal. Un festejo no deje a nadie afuera, porque si bien es Anti San Valentín, las parejas son muy bienvenidas también”, explica Martín Casanova, sommelier y socio de Growlers, y agrega que este estilo de eventos está ganando terreno “ya que Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, que son las primeras en desafiar los formatos más tradicionales”.

Parte de esa rebeldía adopta formas creativas. En Growlers se tomaron en serio la idea de cortar con tanta dulzura. Esperan a los grupos de amigos para celebrar Anti San Valentín con happy hour en todas sus cervezas, de 12.30 a 21 hs, y 10 canillas reservadas para las variedades menos dulces: las Sour Beers o ácidas. Además, habrá sorteos.

“Lo hacemos desde que abrimos hace dos años. Asiste público joven de entre 20 y 40 años con ganas de distenderse. Muchas parejas muy enamoradas prefieren un festejo más “ácido”, más entretenido, que un festejo meloso, no es únicamente para solteros. Creemos que es más una cuestión de época, más que de “solteros versus casados”, agrega.

Distribución territorial

En un barrio y en otro; arriba y abajo: algunas marcas ofrecen las dos opciones repartiendo salones de festejo. “En el Hotel Grand Brizo Buenos Aires contaremos con ambas propuestas: San Valentín en Tierra Restaurante y Anti San Valentín que se desarrollará en Cielo Sky Bar.

La primera propuesta, bien enfocada en parejas y la segunda con foco en la amistad”, señala Gonzalo Pereira, Gerente de Marketing y RRII de la empresa. Es la primera vez que realizan este evento dual y, según evalúa, “es un nicho para explotar y no sólo pensar estos festejos desde la óptica de las parejas”.

En la propuesta Anti San Valentin se podrán disfrutar de tragos como el Pura Tierra (Fernet Branca, Vodka Ketel One, Frangélico y café expreso), el Green Gin Tonic (kiwi, miel, jugo de limón, té verde, Gin Bombay y agua tónica).

No es el único hotel que tiene su festejo alternativo. “Sin Valentin” marca el inicio de la temporada de rooftops en Hotel Madero. Habrá espumantes, signature cocktails, sushi bar y más. “No Cupid, no roses, no romance”, el lema del evento, es ya un clásico esperado de febrero para disfrutar de música, tragos y buenas vistas. Será el viernes 15, desde las 20 hs.

La cervecería Buller es otra de las que realizará un festejo repartido, en este caso según el barrio. El próximo jueves 14 de febrero, propone dos planes diferentes para darle el gusto a todos: En Buller Recoleta, un imperdible Anti-SanValentin (San Valentin sucks!), para ir a festejar con amigos y rebelarse contra el romanticismo con la musicalización de DJ Fede Crew en el Roof Top. Y en Buller Villa Crespo, un menú especial para enamorados desde las 20hs y show de Ukelele en vivo a cargo de Lola Santillán.

Sin idealizar ni empalagar

Una celebración más abierta al amor en todas sus variantes, una declaración de pasión por la comida y la bebida, una nueva forma de romanticismo desestereotipado: cambian las versiones y la fi esta va mutando.

“Hay mucha gente que está sola durante el 14 de febrero. Además hay muchos que están en pareja, pero como nosotros, no son idealistas del amor. Esta celebración es para ellos... los románticos del buen comer y beber, que se escapan de los corazones y del empalagoso marketing”, declara Santiago Olivera, socio de Diggs, la propuesta de streetfood que se impone con dos locales en el barrio de Palermo Soho. El jueves próximo para su Anti San Valentín habrá jarras de cerveza a precios promocionales ($190) para compartir entre amigos, Dj´s en vivo, sorteos y juegos, al aire libre. “En general el público que viene son todos aquellos que se escapan del teñido de corazones que atormenta la ciudad”, sostiene Olivera y asegura que los precios se manejan con niveles inferiores a la inflación. “Servimos suculentas preparaciones gourmet de nuestro chef Dante Franco como el hot dog Bachicha, con salchicha tipo italiana de elaboración propia con crema cheddar, pulled pork y verdeo por $130”, ejemplifica.

La Chopperia, el bar 100% cervecero con espíritu futbolero, invita a celebrar el día más romántico del año con una “propuesta anti-valentín para todos los Enamorados de la Cerveza”. El plan del jueves 14 de febrero invoca el poder de los grandes grupos de amigos y agasaja a los no tan idealistas del amor, con pintas de cerveza a precios promocionales, juegos para disfrutar entre varias personas y sorteos. Combos para compartir de a dos desde los $210.

Sus dueños dan una explicación contundente de esta elección: “No festejamos San Valentín porque es una celebración impuesta por la globalización y el marketing. Así proponemos abrir nuestras puertas a todos aquellos que piensen igual que nosotros. Además si hay un amor que une a nuestro fiel público es el amor por la cerveza, eso es lo que celebramos”, aseguran.

Para Williamsburg, el burger bar conocido por sus contundentes hamburguesas, el amor va más allá de las parejas. “Es familia, es amigos, es compañerismo y es solidaridad al extremo que lo percibe como un combustible del Mundo”, describen. Demostrará este sentimiento con una propuesta universal: desde el lunes 11 al domingo 17 de febrero, todos los clientes tendrán su primera pinta de cerveza gratis en el Local de Alto Palermo (mencionando en redes sociales).

Más que una batalla con dos bandos, la multiplicidad de eventos apunta a un cambio de época que amplia las ideas sobre el romanticismo y a la libertad de celebrar sin imposiciones.