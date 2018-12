Miguel Abad

Son especialistas en la fabricación de componentes mecánicos para máquinas de elevación y movimientos de cargas. En 2004 empezaron un proceso de internacionalización fundando una empresa subsidiaria de Miguel Abad en Brasil que les permitió crecer rápidamente en ese mercado. Hoy Miguel Abad es una empresa netamente exportadora, de lo que fabrican exportan el 70% al mundo, básicamente a América Latina. Participaron en varias capacitaciones tanto los directores como los mandos intermedios. Propymes colaboró en la vinculación con las empresas del exterior que les permitió avanzar más rápidamente en desarrollar estos nuevos mercados. El presidente de la compañía, Miguel Abad, señaló: ““Celebramos que aparezca la exportación como política de Estado. Somos una actividad que es la que ingresa divisas genuinas al país. La actividad de la exportación es la generadora de riqueza, de desarrollo. Nosotros somos una empresa familiar, más chica, pero entendimos que el progreso estaba vinculado a la exportación”. Agregó que a partir de la experiencia de un colega italiano hizo “click y me di cuenta que el mercado interno no alcanzaba y en 1996 hicimos la primera exportación”. Y concluyó: “Exportar es una decisión, no es fácil, pero tampoco es imposible, implica sacrificios, asumir riesgos”.

Tassaroli

Tassaroli nació en 1953 como empresa familiar dedicada a trabajos de tornería; hoy fabrica máquinas y herramientas industriales para los sectores petrolero, minero, autopartista y energético y exporta el 25% de su producción a 5 países de América: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y EE.UU. Ha hecho un amplio trabajo con Propymes, que incluyó el asesoramiento en misiones internacionales para identificar oportunidades de exportación; articulación con entidades sectoriales y organismos de gobierno; capacitación en gestión de RRHH y mejora de competitividad y asistencia para el desarrollo de nuevos productos y actualización tecnológica. El gerente general de la empresa, Alvaro Tassaroli, sostiene que “exportar es un proceso complejo, porque hay que competir contra los mejores del mundo y requiere inversión e innovación”. “Hay muchas trabas, son procesos muy complejos.

Hay cuatro pilares: la decisión de exportar; la decisión de reinvertir en la compañía; pero se necesitan políticas de estado a largo plazo, menor presión impositiva, políticas que ayuden a la competitividad. La devaluación es algo muy puntual. Y por último, la financiación”.

Ingeniería Mega S.A.

Nace en 1995, del trabajo en equipo de dos ingenieros en la ejecución de obras de mecánica (transformación de secadoras), electricidad (obras industriales y hospitalarias) y gas (instalaciones de redes, GLP).En los años 1996/97 se inicia un nuevo capítulo en la empresa con el desarrollo de un nuevo sistema de secadoras de granos que surgió de la experiencia adquirida durante el trabajo en una fábrica local junto con el diseño y aplicación de reformas en los sistemas de combustión de diesel a gas que optimizó la eficiencia de equipos de diferentes marcas y sistemas de secado.. En el período 2000/2001 se estableció en el parque industrial de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Y comenzó a exportar a Uruguay, Brasil, Colombia, Turquía y Kazajstán; entre otros.

El presidente de la empresa, Marcelo Valfiorani, sostiene que “en el 2000, cuando nadie quería poner una fábrica, se nos ocurrió poner una fábrica, sin crédito, pero logramos armar Ingeniería Mega, fabricamos secadoras de granos e incursionamos en energías renovables. “Cuando lanzamos el producto, nos dimos cuenta que teníamos un producto innovador. Y decidimos salir a vender el 50% al mercado interno y el 50% al externo. A partir de esa decisión, en 2003, hicimos la primera exportación. Hoy vendemos a 32 países del mundo, agregó y marcó una clave: ”Cada mercado tiene su reglamento interno. Pero hay que readaptar la maquinaria a cada mercado y ver un montón de condiciones que van cambiando”.