n Esta vez el autor deja descansar a su comisario Salvo Montalbano para entrar en una historia sin él como protagonista. Y no desencanta. La empresa Manuelli constituye un potente conglomerado que sostiene la economía de Italia y da trabajo a miles de personas. Y su director general, Mauro de Blasi, un ejecutivo que hace gala de toda la firmeza, la elegancia diplomática y la ferocidad que exige el cargo. Sin embargo, Mauro tiene un problema: últimamente padece una especie de "apagones neurológicos" en los que, durante unos segundos, no oye, se le nubla la vista y se queda paralizado, como si no estuviera presente. No obstante, a pesar de estos paréntesis forzosos, Mauro prepara un plan para absorber Artenia, una companía mucho mas pequeña que esta al borde de la quiebra, mediante una operación maquiavelica que debe procurarle una buena tajada. Pero no todo se desarrolla de la forma prevista. Una serie de personajes rdesde un subdirector de personal amante de la poesía y una mujer con pocas luces hasta una joven hermosa e inteligente y una secretaria fiel pero demasiado confiadar se erigen en incómodos obstáculos e interfieren en los planes del corrupto Mauro de Blasi. Camilleri nos adentra en un entorno sacudido por la crisis económica, proclive a excesos e irregularidades de todo tipo bajo el pretexto de que "todo vale" para sobrevivir en circunstancias tan dificiles. Un thriller en el que sus protagonistas aparecen reducidos a los instintos mas basicos que motivan sus actos: el deseo, el odio, la venganza, o sea, en definitiva, del poder.

Título: La intermitencia

Autora: Andrea Camilleri

Editorial: Salamandra

Páginas: 192

Precio: $595