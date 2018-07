Durante el mandato del Presidente Mauricio Macri se registraron 82.000 despidos, una situación de emergencia para el empleo. Subrayamos que en la cifra nos referimos a las cesantías de las cuales se tuvo conocimiento, el número todavía puede ser mayor y certifica un problema gravísimo. Todos los informes sobre la posible contratación de trabajadores/as por parte de las empresas, arrojan resultados con ínfima expectativa. La cuestión del empleo está en el centro de esta crisis. No es casual claro, se debe a la política y modelo económico del Gobierno y a las imposiciones del FMI, y tuvieron esa secuencia de orden en tiempo real. La Alianza Cambiemos nunca escondió su decisión de ajuste, sí lo hizo con el regreso al Fondo. Y la dinámica es clara: menos empleo, producción, ventas y consumo. Todo bajo el signo del ajuste. Ante este círculo constante consideramos que no son esperables circunstancias gratas, en particular cuando un Gobierno se posiciona y actúa a la derecha del FMI.

La apuesta incluso subió un tono más, y alto sin dudas, desde el nuevo endeudamiento con esa entidad internacional. No debe esperarse sensibilidad social alguna, quizás es redundante expresarlo pero no menos manifiesto. De allí que sin la vocación de encender nuevas alarmas, solo en rigor de las que están a la vista de todos, debemos considerar que no hay señales de recuperación alguna. Todo lo contrario, se aprecian conflictos por doquier, para citar alguno de actualidad tomemos el caso de las centrales nucleares en Zárate. Los despidos se suceden día tras día, sin solución de continuidad. De tales noticias podemos tomar conocimiento por algunos medios periodísticos y desde nuestra responsabilidad profesional e institucional, la conclusión es obvia; el escenario es alarmante. Que no haya consultora que establezca un costo de vida por no menos del 30% para este año nos aporta mucho más que variables económicas abstractas.

Frente a esto sólo una ínfima minoría de acuerdos salariales se acercó a un empate con la inflación. Con lo cual se desvirtúa el concepto del convenio de trabajo, y a consecuencia de lo dicho se detona y atomiza el poder adquisitivo entrando en un circuito infernal. Esperar un cambio en la política del Gobierno con su ADN liberal es utópico, restará llegar a las elecciones del año próximo, en respeto y honor de los principios institucionales y republicanos que abrazamos desde siempre.

*Abogado laboralista