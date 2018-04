Con la temporada 6, llega el final para esta historia ambientada en la guerra fría sobre un matrimonio de espias de la KGB que viven con sus hijos en los Estados Unidos y siguen el tradicional modo de vida americano.O no tanto.

A lo largo de cinco temporadas vimos a los protagonistas, Elizabeth y Phillip llevar adelante sus misiones, enfrentar peligros, luchar por mantenerse unidos a sus hijos y batallar con sus propias dudas. Ahora el frío de Rusia parece colarse en lo más íntimo de los engranajes domésticos.

Un nuevo orden de fuerzas se impone en la familia Jennings. Los profundos cuestionamientos con que Philip llegó al final de la temporada anterior erosionaron sus convicciones. Así, comienza una era diferente.

El primer capítulo de esta nueva entrega, que se pudo ver en la pantalla de FOX Premium Series este martes, (atención spoilers) empieza con un salto temporal de tres años hacia 1987. Vemos imágenes intercaladas de la rutina de Phillip en la agencia de viajes y de Elizabeth en sus misiones, en un compilado musicalizado con el tema "Dont Dream Its Over de Crowded House", recurso sonoro acertado para anclar la época y la situación, técnicas que suele emplear la serie. Ya no son una dupla profesional: cada uno tiene sus propios rumbos. Pero una visita podría cambiar las cosas. Paige, la hija del matrimonio, cuyo rol fue creciendo con el correr de las temporadas, tomará también protagonismo como principiante en el mundo del espionaje.

El episodio con que regresó The Americas se llama "Mano muerta" y hace referencia a algo muy específico del periodo que retrata la serie. Fue un proyecto de la Unión Soviética que tenía como objetivo poder activar unos misiles nucleares en caso de ser atacados, aunque ningún mandatario de la nación estuviese en facultades de pulsar el famoso botón rojo. El sistema medía el nivel de radiación y la actividad sísmica para detectar si estaban sufriendo un ataque nuclear y entonces contraatacar con su propio arsenal. En torno a este proyecto y a una gran cumbre de control de armamentos que se avecina deambulará la serie (que en esta temporada tendrá 10 capítulos) hasta su incierto cierre, en un final sobre el cual los protagonistas confesaron sentirse muy satisfechos.

Con bajo perfil, la serie logró destacarse y afianzar temporada a temporada sus cualidades, entre las resaltan la solidez de las actuaciones y la contundencia de su guión, que no trastabilla en lugares comunes ni efectismos. Varias veces nominados a los principales premios de la industria, los protagonistas, Keri Russel y Matthew Rhys, pareja en la vida real, entregaron desde el comienzo una química arrolladora en pantalla.

Captando el aire de época sin subrayados innecesarios ni empalagosa nostalgia ochentera tan de moda, The Americans desenvuelve su drama histórico-político con bastante coherencia. En momentos en que las tramas de espías no son sólo asunto de ficción, la propuesta gana aún más vigencia.