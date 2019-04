A diferencia de los sobrinos de Benito Mussollini, los hermanos Alexander, Louis y Brian Stuart-Houston, últimos familiares del dictador alemán Adolfo Hitler, no quieren dejar el perfil bajo con el que viven en Estados Unidos.

El padre de ambos, William Patrick Hitler, sobrino del jerarca alemán, decidió cambiar su apellido a Hiller luego de mudarse a territorio estadounidense antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Long Island y East Northport han sido el refugio de los últimos Hitlers, quienes han vivido discretamente, a tal forma de pasar desapercibidos, y no quieren que se les relacione para nada con su tío abuelo, el Führer.

Alexander se dedicaba al trabajo social en tanto que Louis y Brian tuvieron un negocio de jardinería cerca de Patchogue, en Long Island.

Los tres sobrinos nietos de Hitler acordaron no tener hijos, a fin de que el linaje termine en cuanto ellos mueran, al menos eso dice el libro The Last of the Hitlers, que cuenta que la aventura estadounidense comenzó con la salida de William Patrick Hitler de Alemania. Este tuvo que optar a instancias de su tio Adolf entre renunciar a su nacionalidad inglesa (por parte de su madre) y postularse a un alto cargo en el Tercer Reich, o abandonar el territorio alemán.

Ante la encrucijada, decidió viajar a Inglaterra y después llegar a Estados Unidos. En 1942 pidió enrolarse en el Ejército estadounidense, con el que participó en la Segunda Guerra. Al término de esta, decide cambiar su apellido y llevar una vida lejos de Hitler y todo lo que tuviera relación con Alemania.

Se refugió en Long Island, donde formó una familia con su esposa alemana Phyllis, no sin antes mantener sus apellidos como Stuart-Houston y es así como los últimos familiares de Hitler pretenden olvidar cualquier parentesco con el hombre más odiado de la faz de la tierra, o por lo menos de toda Alemania.