Siempre es un buen momento para regalar un libro y el Día del Niño es una gran oportunidad para quienes ya se acercaron a la literatura, o una buena excusa para invitar a quienes no lo hicieron. Para eso, las opciones son muchas: desde los libros sin texto para los que aún no conocen las letras; sólo con palabras para quienes empiezan recién a poder formarlas y los textos para los primeros lectores con algunas atracciones extra, como las obras vinculadas con películas populares como Coco. Y, claro, en todos ellos la magia hecha ilustración, con dibujos que no sólo acompañan sino que complementan.

Los título son muchos y variados. Pero van algunas recomendaciones: Mi perro Roberto, en la que se ve la hermosa relación de Matías con su perro; El garage de Gus, con ilustraciones hermosas y la generosidad como eje y No vale parpadear que suma con el juego de animales exóticos. Cahorrito, es el mejor o El Dragón aprende a volar son ejemplo de los libros con pocas palabras para los más chiquitos.

Pero no se agota en esas opciones y hay tambi´´en obras hermosas como el título ¿Qué es el infinito? ¿Queda lejos o está más cerca de lo que pensamos? donde Pablo Bernasconi conjuga sus ilustraciones maravillosas con un texto poético que intenta poner palabras a eso que ni los niños ni los grandes pueden realmente abarcar: el infinito.

Para el segmento de chicos un poco más grandes, un texto coral sobre la injusticias y las discriminaciones cotidianas con el pedido No te calles es una buena opción. Son seis historias diferentes de escritores que los chicos conocen a través de internet.

Está claro que la afirmación de que "los chicos no leen" es desmentida por la realidad, la cantidad de propuestas de lecturas es muy amplia y variada. Hay tanto que al entrar a la librería no será fácil elegir aunque además de las recomendaciones, hay algunas pistas: muchos de los libros en la contratapa sugieren la edad de sus pequeños lectores a los que va dirigidos.