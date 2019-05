Netflix sigue buscando innovar con contenidos llamativos y nuevos formatos. En este caso, presenta una idea que elige definir en el género thriller social "neo-noir". El resultado es una historia al estilo "Propuesta indecente" (de hecho se hace referencia a la película de los 90) que no logra convencer del todo.

La serie marca el regreso de la ganadora del Oscar Renée Zellweger, que estaba algo alejada de los protagónicos. Reaparece acá como una multimillonaria y misteriosa mujer de negocios, tigresa implacable a la hora de cerrar acuerdos, femme fatale de esferas de élite.

En el comienzo de la historia hace una lucrativa pero cuestionable oferta a una pareja de recién casados algo ingenuos, que están pasando por apuros económicos.

Planteada como una antología, "Dilema" se propone explorar el efecto dominó que se produce cuando la gente empieza a hacer cosas indecentes.

La trama termina resultando un poco difícil de sostener, los personajes aparecen demasiado estereotipados y sus intentos de ser sexy son torpes. Aún así, la interpretación de Zellweger genera cierto magnetismo.

La tira tiene algo desconcertada a la crítica. Stuart Heritage en The Guardian dice que no puede dejar de verla, aunque la odie. "Los personajes, los diálogos, vestuario y música están firmemente anclados en los años 90, como un thriller erótico de bajo presupuesto. Es complicado de explicar. No es la mejor serie que verás. Tampoco es la peor. Puede que sea la mejor serie mala".

Para algunos, el trabajo de la actriz pone en evidencia las falencias de este thriller pero al mismo tiempo lo transforma en un objeto mucho más interesante y curioso.