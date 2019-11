La búsqueda de la eternidad. Frenar o adelantar los acontecimientos. Predecir el futuro. Hacerlo presente o dejarlo rápidamente en el pasado. Con todo eso hemos soñado o fantaseado más que alguna vez. Pero, de a poco, nos vamos conformando con la prolongación de las expectativas de vida. Más años y mejor calidad a fuerza de investigaciones aplicadas a la medicina y prevención, dieta y ejercicios. Veremos si sigue así o nos pasa lo de El Dormilón.

Pero los líderes mundiales no se dan rápidamente por vencidos. Ni el efecto del descongelamiento de Walt Disney los amilana.

Time is money. Y es además el recurso irrecuperable que consumen la política y la economía como factor central.

Ahora sí nos preparamos para festejar la culminación del primer mandato democrático completo de un gobierno no peronista desde 1928. Completar la primera fase del ideario de Raúl Alfonsín. Preámbulo y 100 años de democracia. Del apuro del Frente de Todos el día después de las PASO, llegamos a la sorpresiva remontada de Mauricio Macri que dejó sin mayorías legislativas al presidente electo en octubre que, inmediatamente, abandonó el vértigo de la transición, poniendo el freno de mano con Gustavo Béliz y Vilma Ibarra.

El sur también existe. Pero más al norte, mientras se preparan para realizar en cualquier momento una presentación formal de Nicolás Maduro ante La Haya para reclamar a Macondo como territorio bolivariano, el inefable "hijo de Chávez" quiere superar a su antecesor. Cuando en todo el mundo se pusieron de moda los cambios de horario locales para ahorrar energía, el comandante Hugo inauguró un "medio uso horario" que definía el tiempo venezolano diferenciado de toda la región. Para no repetirme nombrando innombrables, the talktive which bird´s, apuesta a fondo y adelanta la Navidad. Dispone una de las transformaciones más grandes de los último cinco siglos. ¿Aceptará Francisco un Jesús prematuro?

En 1582, el Papa Gregorio XIII, recortó 11 días del mes de octubre para ajustar el calendario juliano al que usamos en la actualidad. Todo un esfuerzo secular de los hombre de ciencia más brillantes de esa época , Galileo incluido.

Volviendo al presente, y más al norte todavía, el primer ministro británico, Boris Johnson, sigue enmarañado con su mandato de salida: el octubre 31 del Brexit que nunca llegó. Otro octubre distinto que, en este caso, quiere extenderse hasta diciembre y transformarse en elecciones generales. Claro, un mes muy largo extendido por la tolerancia de la Unión Europea.

En fin, como en el túnel del tiempo, con el De Lorean o disfrutando a Charles Dickens, Mark Twain o a Isaac Asimov, nuestras realidades superan las fantasías. Ya no estamos solos.