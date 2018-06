Mujeres fuertes, únicas, detectives con cualidades extraordinarias, personajes entrañables que se ganan el corazón de la audiencia. Además de bosques lluviosos, muchos de los grandes policiales de los últimos tiempos brindaron protagonistas femeninas memorables, en general de la mano de la gran usina creativa del género que son los países nórdicos. Saga Norén de "Bron Broen", Sarah Linden de "The Killing", Stella Gibson de "The Fall", Robin Griffin de "Top of the lake", entre tantas otras. Marcella también podría ser parte de esta lista.

Hace algunos días debutó en la pantalla de Netflix la segunda temporada de esta serie británica escrita por el sueco Hans Rosenfeldt, creador de la genial Bron Broen.

Son ocho episodios para seguir sin pausa una trama policial multicapas, con historias que se entrecruzan y, al mismo tiempo, un viaje psicológico por los vaivenes emocionales de la protagonista, que continúa con sus episodios de fuga y amnesia. Esta situación empieza a repercutir fuertemente en su vida familiar.

Principio y fin

Los primeros segundos de la nueva temporada entregan una imagen impactante: Marcella en la azotea de un edificio, en el precipicio de cara al vacío y a punto de dar el salto. Alguien la llama por su nombre. De esa escena que se impregna como gancho infalible, la historia retrocede 12 días antes en el tiempo.

Comienza con el descubrimiento del cuerpo de un niño dentro de una pared. Está rodeado de juguetes, animales de peluche y una chaqueta de la escuela. Marcella sabe de quién se trata: es un amigo de su hijo, Leo Priestley, que fue secuestrado unos años antes. Así, con ese hallazgo macabro, se pone en marcha la investigación que traerá nuevos personajes a medida que se despliegan las subtramas. Mientras, la protagonista debe afrontar conflictos familiares y empieza a explorar sus lagunas a través de sesiones de terapia de hipnosis que buscarán traer de vuelta a la conciencia los momentos bloqueados.

Aunque la serie transcurre en la ciudad de Londres, en época actual, los paisajes y las escenas adoptan ineludiblemente algo del tono del clásico policial nórdico. Tal vez sea la pluma experta de Hans Rosenfeldt, que acierta al darle una variante más a la tradicional estructura del detective atormentado por su pasado y con problemas de sociabilización.

En su debut, la primera temporada emitida en 2016 ganó muchos seguidores en todo el mundo y logró críticas positivas. Anna Friel, la actriz inglesa ganadora del Emmy por interpretar el papel de Marcella, confesó su entusiasmo: "Creo que estamos en una época en que la gente quiere ver mujeres fuertes e inteligentes. Las mujeres se están sintiendo muy empoderadas en este momento y tener que interpretar a una de ellas que está lidiando con enfermedades mentales, mientras trabaja, es madre soltera y trata de sacar todo adelante es muy interesante".

Con un final que sorprendió y levantó polvareda entre los seguidores que maratonearon ya los ocho episodios de estreno, las especulaciones sobre una tercera temporada comienzan a barajarse. Tal vez haya otra oportunidad de acompañar a Marcella en la búsqueda de una salida a su laberinto mental.