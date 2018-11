A veces la conjunción de nombres despierta expectativas rápidamente defraudadas. Netflix acaba de estrenar la serie El Método Kominsky, una miniserie de ocho episodios de alrededor de 25 minutos cada uno, creada por Chuck Lorre (Two and a Half men, The Big Bang Theory) y protagonizada por Michael Douglas como una ex estrella de Hollywood que vive de dar clases de teatro y Alan Arkin como su agente de otrora y su mejor amigo. Puede pensarse también en "comedia geriátrica", un (mal) género actual. Y no: las expectativas se cumplen con dos comediantes excepcionales que recorren toda clase de situaciones, incluso trágicas, con gran ironía. Delicatessen.

Título original: The Kosminsky Method, EE.UU., 2018. Creación: Chuck Lorre. Intérpretes: Alan Arkin, Michael Douglas, Sarah Baker, Nancy Travis. Disponible en: Netflix.