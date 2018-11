Es sabido que en la década del 60 Europa se mostraba como un territorio más amable para los músicos de jazz que la propia cuna del género, los Estados Unidos. Había menos racismo y hasta mejor predisposición de las audiencias para adentrarse en las innovaciones y experimentaciones que proponían aquellos que emergían de la era del hard bop.

Muchos músicos norteamericanos eligieron en ese entonces ciudades europeas como base de operaciones. Shows, giras y grabaciones alimentaron la carrera de muchos artistas imprescindibles y a la vez dejaron música que hizo historia.

Dexter Gordon, uno de los grandes saxofonistas surgidos con el estallido del bebop, se estableció en Europa por casi 15 años, cuando apenas arrancaban los 60. Allí grabó para Blue Note el disco Our Man in Paris, que se editaría a fines de 1963. Antes del lanzamiento de ese álbum, Gordon subió a escena en una rara presentación en la ciudad de Utrecht, acompañado por un trío holandés. Esa sesión, registrada en el club Persepolis, se edita en estos días con el título In the Cave, a cargo del Dutch Jazz Archive. Se trata de uno de los dos inéditos de Dexter Gordon que ven la luz por estos días. El otro es Espace Cardin, un disco de 1977 proveniente de un concierto en París que sería la única oportunidad en la que el saxofonista se cruzó con el legendario pianista Al Haig.

Pero volvamos a 1963. Gordon había abandonado los Estados Unidos luego de grabar para Blue Note Doin Allright, Dexter Calling, Go! y Swingin Affair. En la década del 50 fueron constantes sus problemas con las drogas como también recurrentes sus ingresos en prisión. Apenas asomó un atisbo de recuperación se quedó en Nueva York, donde recorrió clubes de jazz y se asoció con Blue Note. Luego de grabar Swingin Affair decidió partir a Europa. París y Copenhague fueron sus hogares sustitutos y donde actuó y grabó con asiduidad. Por eso la presentación en Utrecht que recoge el nuevo disco In the Cave es una rareza bienvenida. Lo acompañan aquí Rob Madna en piano, Ruud Jacobs en bajo y Cees See en batería. El show se realizó poco después de la grabación de Our Man in Paris, pero antes de que este célebre álbum se lanzara al mercado.

El otro inédito que el sello InGrooves acaba de poner en la calle se registró 14 años después, cuando Gordon estaba por emprender el regreso a los Estados Unidos. Espace Cardin recoge un concierto de septiembre de 1977 en París, en el que Dexter compartió escenario con Al Haig, pianista de alto vuelo que supo acompañar a Charlie Parker y, naturalmente, a muchos otros grandes. Con formatos de CD y vinilo, Espace Cardin incluye un ensayo de Michael Cuscuna y se suma a la extensa y rica discografía de Gordon, a quien los no iniciados acaso recuerden por su papel estelar en la película Round Midnight. Por cierto fue mucho más que aquella actuación fugaz. Estos discos que asoman de los archivos nos ratifican el poder y la vigencia de su sonido.