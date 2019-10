El sello ECM está acostumbrando a sus seguidores a sorpresas extraordinarias. Cada tanto surge de su extenso y rico catálogo algún disco emblemático de un músico estrella, destinado a formar parte del canon del jazz moderno.

La nueva irrupción de la editora alemana, que no detiene su marcha ganadora de premios y menciones en festivales, publicaciones y encuestas, es el flamante disco en vivo del pianista Keith Jarrett, que el 1° de noviembre estará disponible en formato CD doble, vinilo y en plataformas digitales.

El disco se titular simplemente Munich 2016 y fue grabado en el último tramo de una gira que Jarrett emprendió por Europa ese año, en el Philharmonic Hall de esa ciudad alemana. Es piano solo, como las últimas ediciones que ECM rescató de sus archivos y muestran a Jarrett en un momento creativo descomunal, con doce piezas de improvisación y tres standards, que seguramente ubicarán a este disco entre lo más relevante de la producción de este músico consagrado en los últimos años, especialmente luego de que superó el síndrome de fatiga crónica que lo aquejó tiempo antes de esta gira y que lo mantuvo varios meses fuera de los escenarios y los estudios de grabación.

A diferencia de otras ocasiones, en las que Jarrett encaraba un sendero de improvisación que ocupaba ininterrumpidamente todo el concierto, en esta oportunidad definió una suerte de suite dividida en doce movimientos, algunos de ellos muy breves, en los que sobrevuela estilos bien diversos, que incluyen el góspel y el blues, además de piezas decididamente avant garde.

En ciertos climas hay melodías que apenas toman forma pero no se desarrollan como tales, sugiriendo un trabajo de introspección de alta seducción.

Al elemento improvisador se añade aquí la inclusión de tres temas que podrían considerarse standards y que Jarrett ha ofrecido reiteradamente en sus presentaciones de piano solo. Uno de ellos decididamente lo es, como Over the Rainbow, a esta altura un clásico en el repertorio del pianista. Y el minilistado se completa con Answer me, my love, una canción alemana de 1953, más It’s a lonesome old town, tema que ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

La asociación de Jarrett con ECM data de 1971, cuando grabó el solo piano Facing You, un disco que figura entre lo mejor del género de las últimas décadas y que prefiguraría las trabajos que el pianista encararía en sociedad con la discográfica que lidera Manfred Eicher. Luego llegaron grandes éxitos inclusive comerciales, como The Koln Concert, más álbumes en trío o en dúo. Y naturalmente, el trabajo que para muchos es la obra cumbre de Jarrett: la caja de seis discos que registra los shows que ofreció durante tres noches en el Blue Note de Nueva York.

Previo a este último lanzamiento con el concierto de Munich, ECM puso en las bateas dos discos con presentaciones en Italia en momentos creativos diferentes de Jarrett. En 2018 editó La Fenice, un concierto en Venecia de 2006 y en 2016 lanzó la caja A Multitude of Angels, que recoge varias apariciones en teatros italianos.

Habrá que ver cuánto más de Jarrett queda aún sin editar.