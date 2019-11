Sus últimas actuaciones pueden ponerlo en duda, pero quienes conocemos su trabajo sabemos que Eddie Murphy es un comediante mayor y un actor de gran talento que, quizás, ha elegido pésimamente muchos de sus trabajos. No es el caso de Dolemite es mi nombre, la biografía de un personaje colorido, un actor que logró convertirse en estrella del cine de explotación de los 70 junto con una banda de aficionados con ganas de pasarla bien. El guión es de los mismos que escribieron Ed Wood y se nota, y la película tiene rumor de Oscar alrededor. Una felicidad cinematográfica de las que escasean. De paso, gran banda de sonido a puro soul.

Título original: Dolemite is my name, EE.UU., 2019

Dirección: Craig Brewer

Intérpretes: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Keegan Michael-Jay, Da’Vine Joy Randolph, Chris Rock, Snoop Dog

Disponible en: Netflix