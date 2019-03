La celebración cinematográfica que trae todos los años el Bafici no sólo es una fiesta para los cinéfilos. Los adictos al jazz (desde luego ambas categorías no se excluyen), suelen estar atentos, porque en la extensa programación a menudo se incluyen ciertas perlas para no dejar pasar.

Así fue en otras ediciones del festival, cuando se pudo ver un documental sobre el proceso de creación del disco Jasmine, que compartieron en dúo el contrabajista Charlie Haden y Keith Jarrett. También un film sobre la trayectoria del guitarrista Bill Frisell.

En esta nueva edición que tendrá lugar entre el 3 y el 14 de abril habrá algunas alternativas para explorar en la sección Música, que aborda propuestas para todos los géneros. Además de filmes que recorren el universo creativo de exponentes del rock como The Kinks, Keith Richards o Jimmy Page- y del punk, también habrá espacio para el jazz.

Habrá que poner el foco en tres películas: