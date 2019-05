El papa Francisco convocó a jóvenes empresarios y estudiantes de Economía de todo el mundo a un encuentro en Asís del 26 al 28 de marzo de 2020 para idear juntos un cambio en el modelo socioeconómico actual.

El pontífice publicó una carta destinada a "los jóvenes economistas, empresarios y empresarias de todo el mundo" para invitarles a este evento, que llevará por título "Economía de Francisco", en alusión al santo pobre de Asís.

El objetivo será un modelo económico "diferente, que hace vivir y no asesina, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida de la Creación y no depreda", un evento que genere "un pacto" para cambiar la economía actual.

"Queridos jóvenes, sé que son capaces de escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiantes de la Tierra y de sus pobres en busca de ayuda y de responsabilidad, que piden que alguien responda y no mire para otro lado", emplaza el papa, siempre preocupado por los problemas medioambientales y la exclusión.

Francisco pidió a los jóvenes del mundo que tengan la "valentía" de ser "protagonistas del cambio" y constructores de un mundo mejor.

Y es que cree que "las universidades, empresas y organizaciones son canteras de esperanza para construir otros modos de entender la economía y el progreso".