Otra vez el medio es el mensaje. La furibunda defensa de la industria automotriz norteamericana, su observación degaullista sobre el trabajo agrario y la entrada de esos productos a Canadá, sumado a la desmentida de los dichos de Trudeau y el desaire al documento final de consensos dejó un sabor muy amargo a los lideres del G7.

Pero , a esta altura, subestimar a la única estrella todavía reconocible de "Mi pobre angelito 2" es un riesgo fatal en la orquesta internacional de la política económica global.

Proponer la recuperación de la conformación del G7 a la G8 antes de Crimea, no es un tema menor. No regalarle un socio mayor a China es un eje central de ese esquema. Donde el encuentro con Kim Jong-Un pasa de lo pintoresco a un entramado de película. Antes de encontrase, el rubio millonario, dice que descubrirá si dice la verdad "en el primer minuto" , como si no tuviera en sus papeles de trabajo chequedos cientos de perfiles del norcoreano, sus gustos, debilidades y un pormenorizado detalle de su stock de armas. Cuando deje la presidencia, Twiter y Póker Stars lo elevaran a su Olimpo.

Lo que no dijo ni escribe en Twiter - como en el capítulo de la Bloggera hipercolesterolemica de Dr. House - pero es un mensaje tan fuerte como el del pedido de la vuelta de Putin, es un adelanto a Kim y al mundo de que es capaz de ignorar por completo cualquier intento de gobernanza global sobre el cambio climático. La depredación del ambiente y las lesiones del efecto invernadero no conmueven la convicción de Trump que sigue minuto a minuto la traza de desempleo en su país como un marcapasos. No me encuentro entre los fanáticos verdes pero creo que un abordaje equilibrado de las condiciones de sustentabilidad que incluyan la preservación de recursos naturales para las futuras generaciones en equilibrio con la necesidad de preservar el empleo como base concreta de la dignidad humana es un debate que excede un cuadrilátero con Greenpeace y Trump como únicos contendientes. Las caras de Merkel y Macron en las fotos evidencian una derrota inexorable. El tiempo , único bien irrecuperable se escurre entre los dedos de artificiales apretones de mano. La extravagancias del hombre más poderoso del planeta condicionan los dos años próximos donde los documentos multilaterales de consenso y su impacto fáctico en la economía mundial estarán ausentes. Y si el marcapasos sigue por debajo del 4% , subirá la producción de ansiolíticos hasta el 2025 , las recomendaciones sobre la equiparación de balanzas comerciales y acuerdos globales de Buenas Prácticas quedaran en modo espera. Un poco menos de lo que la presidencia de De Gaulle les hizo esperar a los europeos.