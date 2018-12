Si hay un género que creció exponencialmente dentro del prolífico mundo de las series, es el biográfico. No cabe duda que 2018 fue "el" año de las biopics, con un aluvión de producciones sobre la vida de diferentes ídolos, algunas ya estrenadas y otras en preparación.

El puntapié inicial del fenómeno fue "Luis Miguel, la serie". Netflix dio el batacazo devolviéndole el brillo a la gastada imagen de la estrella de la canción romántica y dio en el blanco: la bioserie interpretada por Diego Boneta fue un exitazo, que aumentó de boca en boca, con las redes sociales como soporte fundamental para viralizar escenas, sorpresas sobre la historia del misterioso astro y la pregunta que conmovió a su público: "¿Dónde está Marcela Basteri?".

Por supuesto, también fue un gran negocio: si bien los datos son extraoficiales, Luismi habría cobrado unos cinco millones de dólares por finalmente abrir su intimidad y admitir problemas de adicciones varias. La segunda temporada está en marcha, y cómo no hacerlo: gracias al envión de la biopic, las viejas canciones de El Sol de Mexico hicieron estallar platafomas de streaming como Spotify, donde por citar solo un ejemplo, su tema "Culpable o no" rompió récords al aumentar hasta un cuatro mil por ciento su cantidad de reproducciones. El catálogo musical entero de Luis Miguel incrementó hasta un 200 por ciento sus reproducciones en la misma compañía.

En tierra azteca hay varios proyectos que buscan imitar este suceso con otros referentes de la música: Selena Quintanilla, máxima representante del tex mex en los años 90 (de TNT y Telemundo), "Cantinflas", que ya tuvo una película y ahora sería encarnado por Diego Luna, y "Chespirito", producción impulsada por el hijo del recordado Roberto Gómez Bolaños.

En Argentina, la ola biográfica pegó fuerte. Telefé se animó a una gran producción sobre la vida de Roberto Sánchez. En marzo se estrenó " Sandro de América, la serie", con tres actores interpretando al Gitano en distintas etapas (Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau) a lo largo de 13 episodios que le dieron buen rating al canal. Además Viacom, la empresa internacional dueña de Telefé, ya había vendido la serie antes de su debut a varios países: Chile (Canal 13), Colombia (Caracol), América (Perú), Uruguay, Bolivia y Ecuador.

El antecedente exitoso en cine de "Gilda, no me arrepiento de este amor" (2016) y "El Potro, lo mejor del amor" de este año, alentaron el armado de sendas series sobre ambos ídolos fallecidos de la escena tropical. En el primer caso, esta vez será Brenda Asnicar ("Patito Feo") la que tome la posta de Natalia Oreiro como la cantante de cumbia. La productora Habitación 1520, la misma que realizó el filme, comenzará en las primeras semanas de 2019 con la producción de los trece episodios. Por el lado de Rodrigo Bueno, la serie está en los planes de Telefé aunque con menos ímpetu. El protagonista sería el mismo que en la película, el cordobés Rodrigo Romero.

No podía faltar una serie sobre la estrella máxima de la televisión actual: Gustavo Yankelevich está en plena pre-producción de la biopic sobre su amiga Susana Giménez, que si bien hasta ahora no demostró gran entusiasmo, sí dejó en claro que desea ser interpretada por una actriz ignota. Es que la famosa conductora mira con recelo la inminente recreación para la pantalla chica de su turbulento romance con Carlos Monzón en la bioserie que comenzó a filmarse a fines de este año sobre el ex campeón de boxeo. Disney Media Distribution y Pampa Films están a cargo de la historia sobre el púgil, su ascenso y caída, en la que Celeste Cid le pone el cuerpo a una joven Susana. Mauricio Panigua interpreta a Monzón en su juventud mientras Jorge Román hace lo propio en su final, ya encarcelado tras asesinar a Alicia Muñiz. La producción, que emitirá Space, está concebida para ser emitida tanto en televisión "convencional" como en plataformas de streaming.

La megacompañía estadounidense Amazon Prime Video se subió al tren de las biopics con un proyecto ambicioso y que anticipa controversia: la vida de Diego Maradona. En alianza con la mexicana BTF Media, en enero de 2019 empieza a grabar "Maradona, sueño bonito", con libro de Guillermo Salmerón. Los tres actores que interpretarán al Diez son Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt.

El interés por los aspectos menos conocidos de figuras relevantes a nivel cultural encontró un lugar redituable en las biopcs, el género que llegó para quedarse.