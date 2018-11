Este domingo llega el esperado estreno de My Brillian Friend (L amica geniale), la serie dramática de ocho episodios basada en el bestseller homónimo de la italiana Elena Ferrante, que podrá verse a las 22hs en HBO y HBO GO, seguido de un segundo episodio estreno el lunes 26 de noviembre a la misma hora en HBO y HBO GO.

Filmada en italiano y con algunas referencias en dialecto napolitano, cuenta la historia de dos amigas, Elena Greco (Lenú) y Raffaella Cerullo (Lila), desde la infancia en un barrio pobre en Nápoles. Cuando Lila aparentemente desaparece sin dejar rastro, Lenú comienza a escribir la historia de su mejor amiga. Narra cómo fue su amistad que comenzó en la escuela en la década de 1950 en un ambiente peligroso pero fascinante. Esto solo será el comienzo de un relato que abarca 60 años de vida y que intenta descubrir el misterio de Lila, la brillante amiga de Elena y también su peor enemiga.

Travesuras escolares, dramas familiares, peleas de vecinos, peleas de chicos, escandalosas infidelidades domésticas en el barrio y aventuras de niñas que exploran sus propios miedos conforman los primeros pasos de esta historia que se sumerge en el universo infantil en el entorno de una exigida clase baja de posguerra. La saga literaria parte de esos años de descubrimiento de la niñez para acompañar luego a los personajes en una historia que se extiende durante seis décadas. Sensibilidad y una mirada aguda son algunos de los atributos de este relato que cautivó a millones de lectores en todo el mundo y levantó también misterio acerca de la identidad de la autora que firma con seudónimo.

Con una cuidada ambientación de época y excelentes performances a cargo de actores seleccionados en esa región de Italia, el resultado audiovisual no desmerece a la obra literaria. De hecho, los guiones son de la propia Elena Ferrante. Todos los episodios son dirigidos por Saverio Costanzo. Francesco Piccolo, Laura Paolucci y Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino y Jennifer Schuur son los productores ejecutivos y fue realizada en asociación con RAI.