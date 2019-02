Experta en crisis no se estrenó en los cines de la Argentina. Es una película del realizador estadounidense David Gordon Green que ficcionaliza cambiando los nombres el trabajo de consultoras estadounidenses en la campaña a la presidencia de Bolivia en 2002, la que ganó Sánchez de Lozada y postergó por unos años a Evo Morales. Es al mismo tiempo una comedia y un drama político, y en cierto sentido, también, un filme deportivo donde lo único que termina importando es ganar. La manera como se muestran los desencantos políticos y se desnudan las manipulaciones de las campañas es impresionante, pero no sería nada si no contara con un casting absolutamente perfecto que encabeza con todas las herramientas que tiene a mano una perfecta Sandra Bullock, alguien que parece haber nacido para el papel. Un filme instructivo, además, sobre la política en el siglo XXI. En Amazon Prime Video.