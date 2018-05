Después que el máximo ejecutivo de Tesla Inc. desestimara a los analistas y calificara sus preguntas de secas, aburridas y tontas, Tal Liani de Bank of America Merrill Lynch causó risa por la forma en que estableció una pregunta al CEO de Arista Networks Inc., Jayshree Ullal.

“Hola, Jayshree. Haré una pregunta y me gritarás como en la conferencia telefónica de Tesla y me haré famoso después de eso”, dijo el analista el jueves en la conferencia telefónica de resultados del primer trimestre de la compañía de redes en la nube. “No puedo esperar para escuchar la pregunta”, respondió Ullal.

El analista de Credit Suisse Robert Moskow intentó hacer de cómico hacia el final de la teleconferencia de Pinnacle Foods Inc. el jueves: “Creo que mi comentario es que esto es mucho más aburrido que la teleconferencia de resultados de Tesla, pero sin duda con mejores resultados, supongo”, dijo.”Sus preguntas no son aburridas”, dijo el CEO de Pinnacle Mark Clouse. Moskow respondió: “Bueno, todavía no ha escuchado la pregunta”.

El CEO de TransAct Technologies Inc., Bart Shuldman, también se divirtió un poco el jueves, después de que el operador de llamadas en la conferencia del fabricante de impresoras dijera que no había más analistas con preguntas.

“No sé si la gente decidió no hacer preguntas porque pensaban que se trataba de una conferencia telefónica de Tesla, pero lamento que no haya más preguntas”, dijo. “Me gustaría agradecer a todos por acompañarnos en la conferencia de esta tarde”.